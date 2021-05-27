Тина Кароль выступит на масштабном фестивале с гитаристо Бибера и устроит ciber show

Тина Кароль не устает радовать своих поклонников. Не успели они отойти от яркого постельного фотосета звезды, где она позировала без белья , как их ждала еще одна приятная новость. Так, украинская поп-дива объявила об участии в фестивале Atlas Weekend, который пройдет с 5 по 11 июля в столице на ВДНГ.

На своей странице в сервисе TikTok она опубликовала оригинальный видеоролик, в котором буквально "выскакивает" из онлайна в офлайн иприглашает поклонников на яркие живые сольные выступления. Видео появилось также на фан-страничке звезды в Instagram .

Будучи хедлайнером, Тина споет на Atlas Weekend два дня подряд - 5 и 6 июля. Приятным бонусом является то, что эти дни бесплатные для гостей фестиваля, поэтому встретиться со звездой может каждый посетитель.

Тина исполнит песни из своего нового альбома "Красиво", успевшего стать рекордсменом в чартах на стриминговых площадках. Также не обойдется и без полюбившихся композиций в новой обработке.

Специально для фестиваля певица готовит зрелищное ciber show. Звезда приготовила впечатляющее зрелище с живыми музыкантами, запоминающимися постановками, водным шоу и магнетическим вокалом.

Тина Кароль готовит для поклонников зрелищное шоу на Atlas Weekend (фото: пресс-служба)

На этом сюрпризы от украинской поп-дивы не закончатся. На одной сцене с Тиной появиться барабанщик Джастина Бибера - Devon Taylor, который прилетит специально на фестиваль, чтобы сыграть в концерте артистки.