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Тина Кароль выступит на масштабном фестивале с гитаристо Бибера и устроит ciber show

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Четверг 27 мая 2021 16:37
Тина Кароль выступит на масштабном фестивале с гитаристо Бибера и устроит ciber show Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Lite

Тина Кароль не устает радовать своих поклонников. Не успели они отойти от яркого постельного фотосета звезды, где она позировала без белья, как их ждала еще одна приятная новость. Так, украинская поп-дива объявила об участии в фестивале Atlas Weekend, который пройдет с 5 по 11 июля в столице на ВДНГ.

На своей странице в сервисе TikTok она опубликовала оригинальный видеоролик, в котором буквально "выскакивает" из онлайна в офлайн иприглашает поклонников на яркие живые сольные выступления. Видео появилось также на фан-страничке звезды в Instagram.

Будучи хедлайнером, Тина споет на Atlas Weekend два дня подряд - 5 и 6 июля. Приятным бонусом является то, что эти дни бесплатные для гостей фестиваля, поэтому встретиться со звездой может каждый посетитель.

Тина исполнит песни из своего нового альбома "Красиво", успевшего стать рекордсменом в чартах на стриминговых площадках. Также не обойдется и без полюбившихся композиций в новой обработке.

Специально для фестиваля певица готовит зрелищное ciber show. Звезда приготовила впечатляющее зрелище с живыми музыкантами, запоминающимися постановками, водным шоу и магнетическим вокалом.

Тина Кароль выступит на масштабном фестивале с гитаристо Бибера и устроит ciber show

Тина Кароль выступит на масштабном фестивале с гитаристо Бибера и устроит ciber show

Тина Кароль выступит на масштабном фестивале с гитаристо Бибера и устроит ciber show

Тина Кароль выступит на масштабном фестивале с гитаристо Бибера и устроит ciber show

Тина Кароль выступит на масштабном фестивале с гитаристо Бибера и устроит ciber show

Тина Кароль выступит на масштабном фестивале с гитаристо Бибера и устроит ciber show

Тина Кароль готовит для поклонников зрелищное шоу на Atlas Weekend (фото: пресс-служба)

На этом сюрпризы от украинской поп-дивы не закончатся. На одной сцене с Тиной появиться барабанщик Джастина Бибера - Devon Taylor, который прилетит специально на фестиваль, чтобы сыграть в концерте артистки.

Напомним, что ранее Тина Кароль пленила нежной и уютной постельной фотосессией, ради которой позировала в мужской рубашке и удобном домашнем костюме с кокетливым топом.

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