Тина Кунаки в откровенном бикини восхитила стройными ногами и упругими ягодицами

Тина Кунаки и Венсан Кассель не перестают радовать мир своими жаркими снимками с райских пляжей. Супруги, которые обожаю каждую зиму нежиться на солнышке Рио-де-Жанейро, в этом году не изменили традиции. Французский актер и юная модель веселятся в компании друзей на яхте, осваивают водные виды спорта и просто наслаждаются компанией друг друга.

Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

Не так давно Венсан показал несколько черно-белых снимков, на которых они с женой выглядят счастливыми, загорелыми и полными энергии. А в этот раз Кассель не удержался, чтобы не похвастаться красотой своей обворожительной супруги на видео.

Венсан снял, как работает жена (видео: instagram.com/vincentcassel)

Актер выложил ролик, на котором Тина Кунаки позирует профессиональным фотографам. Девушка кружится перед камерой в одних трусиках, прикрывая голую грудь руками. Позже и сама Тина добавила в сеть пару фото в откровенном образе.

Она красуется в крошечном бикини, которое только условно прикрывает совершенное тело модели. Стройные ноги, упругие ягодицы, тонкая талия и точеные руки… Кунаки, мокрая и загорелая, смотрит вдаль, пока ее фотографирует подруга. Горячее фото вызвало фурор среди подписчиков.

"Королева", "Ты нечто", "Вау, неземная", "Ты просто невероятная", - не смогли промолчать фанаты Тины.

Напомним, ранее Тина Кунаки показывала личные фото с мужем, которые никто из подписчиков еще не видел.