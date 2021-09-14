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Тина Кунаки показала, как на самом деле относится к дочерям мужа от Моники Беллуччи

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Вторник 14 сентября 2021 17:23
Тина Кунаки показала, как на самом деле относится к дочерям мужа от Моники Беллуччи Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: RBC.UA

Венсан Кассель и Моника Беллуччи развелись в 2013-м году, и вскоре французский актер встретил новую любовь - юную модель Тину Кунаки. Они поженились в 2018-м году. Поклонники долгое время с недоверием относились к девушке, видя в ней разлучницу и соперницу итальяской кинодивы. Но сама Тина продолжает доказывать, что любовь к Венсану у нее самая искренняя. А к его предыдущей семье - только уважение.

На днях девушка продемонстрировала свои истинные чувства к мужу и его детям от предыдущего брака с помощью своего блога Instagram.

Тина сделала несколько постов в сториз, где наконец воссоединилась с Венсаном Касселем. Кунаки сделала романтичное фото с мужем на фоне закатного неба. Напомним, до этого пару крайне видели вместе и даже начали подозревать, что у них не все в порядке.

Тина Кунаки показала, как на самом деле относится к дочерям мужа от Моники БеллуччиТина Кунаки показала, как на самом деле относится к дочерям мужа от Моники Беллуччи

Тина Кунаки призналась в любви дочери Венсана Касселя (фото: instagram.com/tinakunakey)

Позже Тина выложила и снимок 17-летней дочери Венсана Касселя от Моники Беллуччи - начинающей модели Девы. Юная наследница двух звезд сидит в кафе с десертом. Но даже в образе для прогулок выглядит невероятно красивой и милой.

"Я люблю тебя", - написала на снимке Тина Кунаки, в который раз выразив свои чувства дочери мужа.

Ранее Тина Кунаки похвасталась роскошной грудью в соблазнительном платье, взорвав сеть.

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