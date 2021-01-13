Тина Кунаки в прозрачном платье с хищным принтом восхитила точеной фигурой

Тина Кунаки в последнее время баловала поклонников фото в откровенных купальниках. Звезда показала, как минимум, 3 варианта бикини, которые помогли продемонстрировать ее стройную фигуру во всей красе. После звезда выложила снимки в летнем стильном аутфите. Его составили синий топ, оголяющий живот, а также белая юбка в продольную полосу. Аксессуары стали главной изюминкой лука: Тина выбрала очки в прямоугольной пластиковой оправе, а также крошечную сумочку на цепочке. В подписи юная супруга Венсана Касселя пошутила, что она наконец-то оделась.

Тина наконец оделась (фото: instagram.com/tinakunakey)

В сториз девушка продолжила выкладывать снимки погорячее. К примеру, Кунаки продемонстрировала лук в прозрачном платье леопардовой расцветки. Под ним явно просвечивалось нижнее белье, а также совершенное тело модели. В дополнение к наряду она подобрала крошечную сумочку небесного оттенка.

Тина Кунаки в новом образе (фото: instagram.com/tinakunakey)

Ранее мы писали, что Тина Кунаки и Венса Кассель прогулялись вместе по пляжу, вызвав бурю эмоций у фанатов.