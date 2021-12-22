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С тобой хоть на край света: Лилия Ребрик наслаждается романтикой с мужем в Барселоне

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Барселона, Испания, Среда 22 декабря 2021 11:32
С тобой хоть на край света: Лилия Ребрик наслаждается романтикой с мужем в Барселоне Лилия Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий отправились в романтическое путешествие - только вдвоем, оставив детей дома. Для этого у пары есть важный повод - 23 декабря они будут отмечать 10-ю годовщину брака, "розовую" свадьбу.

Красочными и счастливыми фото из испанской Барселоны телеведущая поделилась в Instagram.

В первый день Лилия сделала несколько солнечных кадров на берегу моря и поделилась, что они планируют много гулять.

С тобой хоть на край света: Лилия Ребрик наслаждается романтикой с мужем в БарселонеС тобой хоть на край света: Лилия Ребрик наслаждается романтикой с мужем в Барселоне

Так влюбленные и поступили, а также не забыли сделать много атмосферных снимков. Для прогулок по городу актриса выбрала широкие бежевые спортивные штаны, белую куртку и кроссовки. Ребрик дополнила лук черной сумочкой через плечо и не стала наносить макияж.

С тобой хоть на край света: Лилия Ребрик наслаждается романтикой с мужем в БарселонеС тобой хоть на край света: Лилия Ребрик наслаждается романтикой с мужем в Барселоне

Андрей Дикий также оделся в спортивном стиле. Они с супругой сделали много нежных фото на фоне местных достопримечательностей - знаменитого собора Саграда Фамилья, Кафедрального собора и просто на живописных улочках.

С тобой хоть на край света: Лилия Ребрик наслаждается романтикой с мужем в БарселонеС тобой хоть на край света: Лилия Ребрик наслаждается романтикой с мужем в БарселонеС тобой хоть на край света: Лилия Ребрик наслаждается романтикой с мужем в БарселонеС тобой хоть на край света: Лилия Ребрик наслаждается романтикой с мужем в БарселонеС тобой хоть на край света: Лилия Ребрик наслаждается романтикой с мужем в Барселоне

Лилия Ребрик с мужем вдвоем гуляют по Барселоне (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

По словам ведущей, она просто влюбилась в Барселону.

"Барселона - місто, яке закохує в себе з першого погляду… Вражають одночасно масштаби і затишок. Ми сьогодні багато гуляли, занурювалися в атмосферу Барселони і отримали море задоволення!!! Від архітектури просто перехоплює подих. Андрій, з тобою хоч на край світу!" - поделилась счастливая Лилия.

Подписчики оставили паре много теплых слов в комментариях.

  • Так и светитесь счастьем
  • Отличного вам отдыха!
  • Неймовірно гарні!!!
  • Такие живые фото
  • Какие вы классные
  • Красивые и счастливые
  • Как круто. Фотки суператмосферные
  • Боже, яка краса. Ви просто чарівна пара
  • Красивые и талантливые, счастья Вам!
  • Дуже гарні люди у гарному місці!

Напомним, что ранее Лилия Ребрик показала, как коротает зимние вечера.

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Лилия Ребрик
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