С тобой хоть на край света: Лилия Ребрик наслаждается романтикой с мужем в Барселоне

Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий отправились в романтическое путешествие - только вдвоем, оставив детей дома. Для этого у пары есть важный повод - 23 декабря они будут отмечать 10-ю годовщину брака, "розовую" свадьбу.

Красочными и счастливыми фото из испанской Барселоны телеведущая поделилась в Instagram.

В первый день Лилия сделала несколько солнечных кадров на берегу моря и поделилась, что они планируют много гулять.

Так влюбленные и поступили, а также не забыли сделать много атмосферных снимков. Для прогулок по городу актриса выбрала широкие бежевые спортивные штаны, белую куртку и кроссовки. Ребрик дополнила лук черной сумочкой через плечо и не стала наносить макияж.

Андрей Дикий также оделся в спортивном стиле. Они с супругой сделали много нежных фото на фоне местных достопримечательностей - знаменитого собора Саграда Фамилья, Кафедрального собора и просто на живописных улочках.

Лилия Ребрик с мужем вдвоем гуляют по Барселоне (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

По словам ведущей, она просто влюбилась в Барселону.

"Барселона - місто, яке закохує в себе з першого погляду… Вражають одночасно масштаби і затишок. Ми сьогодні багато гуляли, занурювалися в атмосферу Барселони і отримали море задоволення!!! Від архітектури просто перехоплює подих. Андрій, з тобою хоч на край світу!" - поделилась счастливая Лилия.

Подписчики оставили паре много теплых слов в комментариях.