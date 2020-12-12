С тобой я самая счастливая: Лилия Ребрик трогательно поздравила мужа-именинника

Лилия Ребрик и ее муж, хореограф Андрей Дикий, являются примером крепкого союза двух любящих сердец, идеальной семейной пары, которая живет в любви, мире и согласии и воспитывает двух чудесных девочек – Диану и Полину. Нескучную жизнь "дикой семейки" ведущая реулярно транслирует в Instagram – для этого ей не нужен особый повод, но в этот раз он действительно был весомый.

В день рождения любимого супруга, 12 декабря, Лилия опубликовала счастливое фото с ним. В кадре крупным планом – теледива и ее любимый мужчина-хореограф. Влюбленные позирует в нарядах одной цветовой гаммы да и само фото выполнено в уютных бежевых тонах. Они беззаботно смеются, а Лилия притянула мужа к себе, запустив пальцы в его волосы и прижавшись покрепче у Андрею. Он улыбается, зажмурив глаза.

"Мой…С Днем рождения, Андрей Дикий. Спасибо за то, что ты есть в моей жизни.Ты у меня самый лучший, а я рядом с тобой самая счастливая ... Все остальное скажу лично", - трогательное подписала ведущая полное нежности фото с любимым.

Лилия с мужем Андреем показала настоящую романтику (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники присоединились к поздравлениям Лилии и в очередной раз с восхищением отзывались о крепкой и счастливой паре ведущей и ее мужа.

В InstaStories Лилия опубликовала еще один трепетный кадр из этого же фотосета. На нем Андрей запечатлен в компании любимых дочек – Дианы и маленькой Полины. Кроме того, Лилия показала новогодний фотосет с участием мужа и своих девочек. Вся "дикая семейка" дружно продемонстрировала праздничный family look в красных тонах с традицонным рождественским узором на уютных свитерах.

Лилия с мужем и дочками устроила новогодний фотосет (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, что ранее Лилия Ребрик показала домашние зажигательные танцы, удивив своей растяжкой.