С тобой везде я дома: Тодоренко и Топалов выпустили первую совместную песню
Супруги спели о сложностях любви на расстоянии
Звездная пара Регина Тодоренко и Влад Топалов женаты уже два года. Пара много работает - иногда в одних проектах, воспитывает годовалого сына Михаила, а сейчас они оба участвуют в проекте "Ледниковый период" на российском телевидении.
При этом Регина прекрасно поет и даже выпускала песни, однако совместного хита у влюбленных все никак не появлялось. Они решили наконец-то исправить это и выпустили первую дуэтную песню под названием "Часовые пояса".
В романтической композиции супруги поют обо всех сложностях отношений на расстоянии, через которые прошли и они сами в начале своих отношений.
Регина Тодоренко и Влад Топалов снялись в трогательной семейной фотосессии (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)
В своем Instagram Тодоренко представила свой первый дуэт с мужем, поблагодарив его и признавшись в любви.
"Песня соткана из любви на разных концах земли, нежности в телефонных разговорах, ожидания самолетов, поездов, только бы поскорее быть рядом. Несколько лет назад мы и не знали, куда приведут нас ночные разговоры на расстоянии десятков тысяч километров, когда я была на Барбадосе, а Влад в Москве. Оказалась, нам было уготовлено захватывающее путешествие друг в друга", - трогательно поделилась Регина.
Влад же отметил, что момент наконец настал - и песня родилась.
"Все давно ждали... Но у меня всегда внутри было ощущение, что должно прийти время... Должна прийти песня. Это должно быть что-то, что родится естественно, а не потому что "надо"! И сейчас я чувствую, что время пришло, музыка пришла и момент настал сам собой! Спасибо Богу за тебя, моя родная! Я тебя люблю!" — написал Топалов.
Поклонникам очень понравилась совместная работа пары и они отметили, что их голоса очень гармонично сочетаются.
- Очень красивая песня. Редко кто так красиво и вместе поёт.
- Не знаю почему, но мне эта пара симпатична. Они классные. Молодцы!
- Дуже класна пісня!!!! Регіна, голос шикарний, співайте частіше і радуйте своїми треками)
- Талантливые люди,чтобы у вас всё было и вам ничего за это небыло
- Ооооо супер, ребята, молодцы, долго ждали!!! Голоса слились! Музыка отличная! Голос Влада Топалова очень мне нравится! Бархатный и проникновенный голос!Долгие лета жизни вашей семейной паре!
- Классная песня, душевная. Очень нравятся строчки "с тобой везде я дома", очень важно в жизни встретить такого человека...
- Это супер, ваши голоса просто до мурашек
- Душевная и романтичная песня! Поздравляю с премьерой
- Молодцы.....главное,что бы это было,, НАВСЕГДА
- Очень нежная и милая песня !!! Вы шикарная пара !!!!
Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов признались, что уже думали о пополнении в семье и даже в шутку придумали имена для второго ребенка.