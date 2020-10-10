С тобой везде я дома: Тодоренко и Топалов выпустили первую совместную песню

Супруги спели о сложностях любви на расстоянии

Звездная пара Регина Тодоренко и Влад Топалов женаты уже два года. Пара много работает - иногда в одних проектах, воспитывает годовалого сына Михаила, а сейчас они оба участвуют в проекте "Ледниковый период" на российском телевидении.

При этом Регина прекрасно поет и даже выпускала песни, однако совместного хита у влюбленных все никак не появлялось. Они решили наконец-то исправить это и выпустили первую дуэтную песню под названием "Часовые пояса".

В романтической композиции супруги поют обо всех сложностях отношений на расстоянии, через которые прошли и они сами в начале своих отношений.

Регина Тодоренко и Влад Топалов снялись в трогательной семейной фотосессии (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

В своем Instagram Тодоренко представила свой первый дуэт с мужем, поблагодарив его и признавшись в любви.

"Песня соткана из любви на разных концах земли, нежности в телефонных разговорах, ожидания самолетов, поездов, только бы поскорее быть рядом. Несколько лет назад мы и не знали, куда приведут нас ночные разговоры на расстоянии десятков тысяч километров, когда я была на Барбадосе, а Влад в Москве. Оказалась, нам было уготовлено захватывающее путешествие друг в друга", - трогательно поделилась Регина.

Влад же отметил, что момент наконец настал - и песня родилась.

"Все давно ждали... Но у меня всегда внутри было ощущение, что должно прийти время... Должна прийти песня. Это должно быть что-то, что родится естественно, а не потому что "надо"! И сейчас я чувствую, что время пришло, музыка пришла и момент настал сам собой! Спасибо Богу за тебя, моя родная! Я тебя люблю!" — написал Топалов.

Поклонникам очень понравилась совместная работа пары и они отметили, что их голоса очень гармонично сочетаются.

Очень красивая песня. Редко кто так красиво и вместе поёт.

Не знаю почему, но мне эта пара симпатична. Они классные. Молодцы!

Дуже класна пісня!!!! Регіна, голос шикарний, співайте частіше і радуйте своїми треками)

Талантливые люди,чтобы у вас всё было и вам ничего за это небыло

Ооооо супер, ребята, молодцы, долго ждали!!! Голоса слились! Музыка отличная! Голос Влада Топалова очень мне нравится! Бархатный и проникновенный голос!Долгие лета жизни вашей семейной паре!

Классная песня, душевная. Очень нравятся строчки "с тобой везде я дома", очень важно в жизни встретить такого человека...

Это супер, ваши голоса просто до мурашек

Душевная и романтичная песня! Поздравляю с премьерой

Молодцы.....главное,что бы это было,, НАВСЕГДА

Очень нежная и милая песня !!! Вы шикарная пара !!!!

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов признались, что уже думали о пополнении в семье и даже в шутку придумали имена для второго ребенка.