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Она точно их мать? Кэндис Свейнпол поразила стороной фигурой на фото с двумя сынишками

Новина українською → Понедельник 19 октября 2020 16:03
Она точно их мать? Кэндис Свейнпол поразила стороной фигурой на фото с двумя сынишками Кэндис Свейнпол (www.instagram.com/angelcandices/)
Автор: Lite

Супермодель отдохнула с двумя сынишками

Кэндис Свейнпол точно с другой планеты, иначе как объяснить то, как супермодель выглядит, имея двух сыновей? На этот раз молодая мамочка восхитила своих фолловеров в Instagram, показав снимки с семейного отдыха на пляже.

Солнце и морская вода, вот что нужно во времена коронавируса, чтобы чувствовать себя великолепно! Анака и Ариэль весело проводят время с мамой. На фото ребята греются под нежными солнечными лучами и позируют маме-модели. Кто знает, может, кто-то из них пойдет по ее стопам – и уйдет в шоу-бизнес?

Она точно их мать? Кэндис Свейнпол поразила стороной фигурой на фото с двумя сынишкамиОна точно их мать? Кэндис Свейнпол поразила стороной фигурой на фото с двумя сынишкамиОна точно их мать? Кэндис Свейнпол поразила стороной фигурой на фото с двумя сынишками

Она точно их мать? Кэндис Свейнпол поразила стороной фигурой на фото с двумя сынишкамиПоклонник Кэндис обожают ее детишек и всегда поддерживают их лайками и комментариями. Но больше всего их восхищает то, как модели удается выглядеть, ведь воспитывать двух сорванцов – не шутка! Это отнимает много времени и энергии. Но, похоже, Свейнпол успевает и детьми заниматься, и ухаживать за собой: хорошо высыпаться, правильно питаться и посещать салоны красоты. На снимках, которыми делится модель, она демонстрирует великолепную фигуру: осиная талия, длинные стройные ноги, ни намека на лишние сантиметры.

"Кэндис, ты просто королева!", "Ты такая красивая, это невероятно!", "Прекрасна, как всегда", "Ты идеальна", "Ты настоящий ангел", – не сдерживали своих восторгов фолловеры супермодели.

Напомним, что недавно еще одна супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась личными снимками: звезда показала редкие фото сына от Джейсона Стэтхема.

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