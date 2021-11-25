Тогда и сейчас: как изменились актрисы из "Отчаянных домохозяек" за 17 лет
Премьера "Отчаянных домохозяек" состоялась в 2004-м году. Сериал с элементами драмы и детектива, приправленный тонким юмором и уморопомрачительными нарядами главных героинь, полюбился всем без исключения. Даже 17 лет спустя он по-прежнему вызывает интерес публики благодаря затронутым вечно актуальным темам.
Исполнительницы главных ролей культового сериала любят вспоминать, как вытянули счастливый билет, став его частью. Спустя много лет каждая из актрис пошла своим путем, но все они по-прежнему ассоциируются с нетривиальными "Домохозяйками".
Давайте взглянем, как сегодня выглядят Ева Лонгория, Тери Хэтчер, Фелисити Хаффман, Марсия Кросс и Николетт Шеридан.
Ева Лонгория - Габриэль Солис
Ева Лонгория (фото: кадр из сериала; instagram.com/evalongoria)
Одна из самых любимых героинь "домохозяек" сегодня активно занимается продюсированием, режиссурой, ощественной деятельностью и семьей. Актриса поспитывает сына Санти от любимого мужа Хосе Антонио Бастона.
Марсия Кросс - Бри Ван де Камп
Марсия Кросс (фото: кадр из сериала; Getty Images)
Актриса известна по многим сериалам: "Мелроуз Плейс", "Сайнфелд" и "Спин-сити". Но именно роль Бри Ван де Камп принесла актрисе всенародную любовь и престижные премии. Актриса активно ведет свой блог, где рассказывает о дочерях-близняшках, семье и о состоянии здоровья - в прошлом Марсия перенесла онкозаболевание.
Фелисити Хаффман - Линетт Скаво
Фелисити Хаффман (фото: кадр из сериала; Getty Images)
Фелисити Хаффман - одна из самых титулованных "домохозяек". На ее счету номинация на "Оскар", "Золотой глобус" за участие в картине "Трансамериканка". Роль в сериале "Американское преступление" принесла ей номинации на "Эмми", "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров США... В 2019 году Фелисити отбыла тюремный срок за мошенничество. И теперь возвращается к нормальной жизни и работе.
Тери Хэтчер - Сьюзан Майер
Тери Хэтчер (фото: кадр из сериала; instagram.com/officialterihatcher)
Тери Хэтчер после сериала продолжила активно сниматься, но не ограничилась актерским ремеслом. Она завела кулинарный YouTube-канал Hatching Change, в блоге Instagram рассказывает о материнстве и путешествиях, а еще пишет книги.
Николетт Шеридан - Иди Бритт
Николетт Шеридан (фото: кадр из сериала; Getty Images)
Актриса скандально покинула "Отчаянных домохозяек": после эпизода, в котором ее героиня погибла, актриса подала в суд за незаконное увольнение, но проиграла его. После она вернулась к работе, получив роль в продолжении "Династии", а также занялась продюсированием. В Instagram она очень активна: на странице Николетт делится счастливыми моментами из жизни и вспоминает времена "домохозяек".
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