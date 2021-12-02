Тогда и сейчас: как выглядела Холостячка Злата Огневич 10 лет назад

"Холостячка" Злата Огневич по праву считается одной из самых очаровательных украинских певиц, которая уже много лет остается верна своему стилю.

Пока Холостячка решает, кому отдать сердце, мы предлагаем полюбоваться ее архивными фото и проследить, как изменилась звезда за 10 лет.

Злата Огневич начала карьеру сразу после окончания института, штудируя разнообразные конкурсы, включая "Евровидение" и "Славянский базар". Роскошный вокал, яркая внешность и харизма, которыми обладала девушка, быстро превратили ее в одну из самых популярных украинских певиц.

Образ звезды на сцене остался максимально естественным: ее природные данные выгодно подчеркивали лаконичные и женственные наряды, а также натуральный мейк-ап. За годы карьеры певица осталась верна своему образу безупречной во всех планах артистки. Взгляните, какой была Злата 10 лет назад, и убедитесь!