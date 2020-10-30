Есть и не толстеть: Настя Каменских рассекретила свое любимое блюдо

Певица поделилась утренним ритуалом

Настя Каменских никогда не скупится на полезные советы. Так, недавно звезда рассказала фанатам, как отличить счастливого и уверенного в себе человека и, главное, как самому таким стать. Затем Настя поведала, как просыпаться всегда свежей и сияющей и наполненной энергией. Оказывается, добиться нужного эффекта вовсе не сложно, стоит лишь приучить себя соблюдать определенные "законы красоты".

А вот как есть и не толстеть? Тут у Каменских тоже есть свои секретики, например, питаться правильной едой. Какой именно? Разумеется, звезда рассказала! Настя запостила в своем микроблоге снимок, на котором она сидит на кухне без макияжа, видно, что это раннее утро – артистка завтракает.

Настя Каменских и ее любимый завтрак (www.instagram.com/kamenskux/)

"Если бы нужно было составить список моих любимых вещей, утренняя овсяночка на воде была бы на одной из первых позиций. А какой ваш идеальный завтрак? #goodmorning #breakfasttime #haveaniceday", - написала Каменских под фото.

Фолловеры стали делиться своими идеями идеального завтрака, поблагодарив своего кумира за ценный совет. Многие признались, что терпеть не могут овсянку, но ведь чего не сделаешь ради форм, как у твоего кумира?

Напомним, что недавно Настя Каменских научила поклонников, как создать свой стильный образ: все дело в деталях. Сумев подчеркнуть самое главное в образе, можно добиться нужного эффекта.