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Томная холостячка Огневич в откровенном наряде сочно ворвалась в лето: знаю, чего хочу

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Воскресенье 06 июня 2021 16:38
Томная холостячка Огневич в откровенном наряде сочно ворвалась в лето: знаю, чего хочу Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Lite

Холостячка Злата Огневич недавно побывала на съемках финального пост-шоу Холостяка 11, где получила напутствия от своей предшественницы Ксении Мишиной. Так, актриса призвала певицу слушать свое сердце и делать выбор исходя из своих желаний и внутренних ощущений. Похоже, артистка готова принять руководство к действию и опробовать его на практике. А пока она порадовала поклонников горяим летним фотосетом.

Злата запостила фото в сочном соблазнительном платье в Instagram.

На снимках певица позирует в в наряде молочного оттенка с принтом в виде лимонов на тонких бретельках с пикантным разрезом на подоле. В руках она держит половинки цитрусов, из которых потом интенсивно выжимает сок. Снимки вышли весьма горяими и соблазнительными.

"Коли життя тобі підносить лимони - роби з них лимонад. У мене - так! А у Вас? Як прекрасно жити з відчуттям всередині: "Я знаю, чого хочу"! Як прекрасно довіряти своїм почуттям і проживати момент! Щоб зробити лимонад, багато не потрібно... Але життя- то інша річ. Бо якщо ти не вмієш перетворювати неприємний досвід в почуття вдячності - уроки долі постійно траплятимуться на шляху. А тому - робіть лимонад, живіть на повну, дивуйтеся і довіртеся", - дала совет артистка.

Томная холостячка Огневич в откровенном наряде сочно ворвалась в лето: знаю, чего хочу

Томная холостячка Огневич в откровенном наряде сочно ворвалась в лето: знаю, чего хочу

Злата Огневич обожгла старастным фотосетом (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Подписчики новой холостячки оценили ее пикантный фотосет

  • Красавица
  • Я вас не узнала – думала, это какая-то топовая американская модель
  • Роскошная
  • Лимон лимоном, а ты сладкая
  • Такие сочные фото
  • Шикарные фото
  • Во-во-во какая девушка, ярко!

Напомним, что ранее Злата Огневич призналась, как будет делать выбор спутника на проекте.

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