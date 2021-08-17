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Томная Каминская восхитила фигурой в супер откровенном монокини: не устоял даже Зибров

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Вторник 17 августа 2021 10:27
Томная Каминская восхитила фигурой в супер откровенном монокини: не устоял даже Зибров Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Styler

Слава Каминская отдохнула с бывшем мужем и детьми в Одессе, чем поставила на уши сеть, ведь поклонники сразу заговорили о воссоединении эксов. Но певица и пластический хирург предпочли не комментировать совместное времяпровождение, зато с удовольствием демонстрирует фотосеты в купальниках.

Так, вернувшись в Киев, Слава продолжила чудесную традицию баловать фанов снимками в откровенных пляжных образах. Например, запостила в Instagram фото в соблазнительном пестром монокини.

Томная артистка эффектно позирует в супер откровенном купальнике, состоящем из топа-халтера и тигровых плавок. Монокини подчеркнул сексуальные изгибы Славы. Ее макияж с эффектом влажных губ и ярко накрашенные глаза, а также красиво уложенные аккуратные локоны сделали лук еще более соблазнительным и чувственным.

Томная Каминская восхитила фигурой в супер откровенном монокини: не устоял даже Зибров

Томная Каминская восхитила фигурой в супер откровенном монокини: не устоял даже Зибров

Томная Каминская восхитила фигурой в супер откровенном монокини: не устоял даже Зибров

Слава Каминская показала соблазнительный фотосет (фото: instagram.com/babaslavka)

Звезда оставила под снимками сексуального фотосета несколько подписей и продемонстрировала фирменный юмор, за который ее любят подписчики: "Не складывается – вычитай", "Тут должна была быть еще одна фраза из раздела "цукаты великих", но нет", "А под этой фоткой жду ваших "цукат".

Комплименты для Каминской оставили не только поклонники, но и звездные здрузья.

"А что с лицом? Почему такое красивое?" – поинтересовалась Леся Никитюк, "Ох,какая штучка", - не удержалась Илона Гвоздева и даже Павло Зибров запостил смайлы в виде пламени.

Напомним, что ранее Слава Каминская показала фото в купальнике из бассейна, которые сделал ее бывший муж Эдгар Каминский во время совместного отдыха в Одессе.

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