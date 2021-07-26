ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Томная Тина Кароль свела с ума нескромным декольте: "чувственная королева"

Новина українською →
Понедельник 26 июля 2021 18:54
Томная Тина Кароль свела с ума нескромным декольте: "чувственная королева" Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Styler

Тина Кароль умеет интриговать, удивлять и радовать поклонников – певица не оставлет их без поводов дл обсуждений и регулярно балует новостями. Недавно она сообщила, что вскоре презентует украиноязычный альбом, призванный помочь раскрыть потенциал молодых артистов.

Но на этом приятные неожиданности не закончились – звезда опубликовала в Instagram страстное фото и оставила к нему интригующие строки.

Тина томно позирует перед объективом фотографа, прикрыв в блаженстве глаза. Ее влажные приоткрытые губы придают кадру еще большую чувственность. Естественные локоны будто нарочито небрежно переброшены на одну сторону. Она показала на камеру роскошное декольте в белой майке на тонких бретелях.

"...и мир - свидетель этой любви..." - оставила интригующую подпись под кадром звезда.

Томная Тина Кароль свела с ума нескромным декольте: &quot;чувственная королева&quot;

Тина показала страстное интригующее фото (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники начали теряться в догадках – они предположили, что именно так звучит строчка из новой песни артистки. Не обошлось и без упоминаний о Дане Балане – некоторые фаны решили, что строки адресованы именно ему и даже понадеялись, что на новую композицию может быть снят совместный клип.

  • Нежность
  • Невероятная
  • Прекрасна
  • Очень нежный и красивый образ...Любовь
  • Чувственна королева
  • Шикарная женщина! Милая, сильная, нежная! Королева
  • Великолепная
  • Такая секси
  • Переплетение нежности, женственности, страсти и еще, когда женщина принимает и наслаждается этим состоянием, это и есть именно эта фотография с красивой Тиной

Напомним, что ранее Тина Кароль побаловала поклонников нежным постельным фото.

Читайте LITE в Google News
Тина Кароль
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину возвращается жара до +33 градусов: где будет печь
В Украину возвращается жара до +33 градусов: где будет печь