Томная Тина Кароль свела с ума нескромным декольте: "чувственная королева"

Тина Кароль умеет интриговать, удивлять и радовать поклонников – певица не оставлет их без поводов дл обсуждений и регулярно балует новостями . Недавно она сообщила, что вскоре презентует украиноязычный альбом, призванный помочь раскрыть потенциал молодых артистов.

Но на этом приятные неожиданности не закончились – звезда опубликовала в Instagram страстное фото и оставила к нему интригующие строки.

Тина томно позирует перед объективом фотографа, прикрыв в блаженстве глаза. Ее влажные приоткрытые губы придают кадру еще большую чувственность. Естественные локоны будто нарочито небрежно переброшены на одну сторону. Она показала на камеру роскошное декольте в белой майке на тонких бретелях.

"...и мир - свидетель этой любви..." - оставила интригующую подпись под кадром звезда.

Тина показала страстное интригующее фото (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники начали теряться в догадках – они предположили, что именно так звучит строчка из новой песни артистки. Не обошлось и без упоминаний о Дане Балане – некоторые фаны решили, что строки адресованы именно ему и даже понадеялись, что на новую композицию может быть снят совместный клип.