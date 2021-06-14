Тонкая талия, пышные бедра: секреты питания Ким Кардашьян для идеальной фигуры

Но секрет фигуры знаменитости не только в тренировках, а и в питании.

Знаменитые формы Ким Кардашьян никому не дают покоя: одни приходят к пластическому хирургу с просьбой "сделать, как у Ким", другие потеют в зале до изнеможения, чтобы приблизиться к идеалу.

Свои правила питания Ким рассекретила сама: в своем Twitter знаменитость раскрыла и пищевые привычки, и любимые блюда.

Оказывается, Ким, как и вся ее знаменитая семья, предпочитает растительную пищу. Так что с сочным бургером знаменитость точно не встретишь, а вот салаты Ким просто обожает.

Растительная диета позволяет знаменитости поддерживать свою фигуру в идеальном состоянии (фото: instagram.com/kimkardashian)

Завтрак знаменитости - это практически всегда овсянка. Если Кардашьян и потянет на сосиски, то она выберет веганский вариант.

То же самое - с тако, которое звезда любит есть на ланч звезды, так как мяса знаменитость не ест, блюдо тоже будет исключительно веганское. Как уже было сказано, салат с большим количеством зелени звезда может есть в любое время дня.

Тонкая талия и пышные фомы - "визитка" Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

Из напитков знаменитость предпочитает натуральные чаи, чаще всего зеленые, также Ким любит свежевыжатые соки и смузи.

Просто и соблазнительно: Ким Кардашьян покорила формами в "невидимом" топе

Джанк-фуд в рационе Ким тоже присутствует (фото: instagram.com/kimkardashian)

Единственное "запретное" удовольствие, которое знаменитость себе позволяет, это чипсы. Ким не любит острых вкусов, поэтому закуску выбирает с минимумом специй и, по возможности, без усилителей вкуса.