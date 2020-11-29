В тонусе: Анита Луценко показала, как проработать внутреннюю сторону бедер в домашних условиях 

Тренер считает, что эта область зависит от интимных мышц

Анита Луценко - отличный мотиватор для спортивных достижений хотя бы потому, что сама выглядит просто шикарно. Тренер никогда не скупится на советы, как заполучить тело мечты - и делится ими бесплатно в своем микроблоге. Так недавно Луценко рассказала, как есть картошку и не толстеть. Анита подчеркнула, что идеальная форма достигается не отказом от какого-то продукта, а сбалансированным питанием и тренировками.

А теперь Анита показала, как в домашних условиях проработать внутреннюю сторону бедер. Для этого тренеру понадобились две небольшие бутылочки воды, а сама тренировка занимает около 20 минут.

"Комплекс на внутреннюю поверхность ног. Займет 15-20 минут. Каждое упражнение выполни по 20 раз, 2 или 3 подхода.

Важно: внутренняя поверхность сильно зависит от мышц тазового дна (интимных мышц). Если они слабые, то и внутренняя будет не в тонусе. От чего слабеют? После родов, после 40, от тяжестей, нет регулярных оргазмов", - написала тренер.

Анита Луценко: тело в деле (видео: instagram.com/anitasporty/)

Напомним, что фитнес-тренер и ведущая проекта "Зважені та щасливі" Анита Луценко известна своей решительностью и смелостью - это касается и экспериментов со внешностью. Она не боится пробовать новое, если ей так хочется - так, в октябре знаменитость поразила поклонников новой, экстремально короткой стрижкой, а также покрасилась в платиновую блондинку.