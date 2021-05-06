Тоня Матвиенко в свои 40 будоражит изысканностью и красотой: яркие фото

В фотосессии Тоня снялась вместе со своими дочерьми: 5-летней Ниной и 22-летней Ульяной. В откровенном интервью артистка поделилась своими воспоминаниями из детства, рассуждениями о жизни и творчестве.

Тоня Матвиенко в фотоссесии для журнала Viva! (фото: пресс-служба певицы)

По признанию звезды, она привыкла трудиться и ничего в жизни не получила просто так. Но такое положение дел только вдохновляло ее. Тоня с детства была загруженным ребенком, много гастролировала с родителями. А когда сама стала мамой, ушла в более приземленные и стабильные, как ей казалось, профессии. Но все же судьба вернула ее в творческое русло, и в 26 Матвиенко пошла на "Голос країни", чтобы наконец исполнить мечту стать певицей.

"На "Голос страны" я пришла неуверенной человеком, не верила в себя, в свое творчество, даже на каблуках не умела ходить. Вера и поддержка зрителей подарили мне уверенность и стимул развиваться как певица в дальнейшем. Так же благодарна Кости Меладзе, музыкальному продюсеру шоу. Когда он сказал на всю Украину, что Тоня и ее голос - это бриллиант, у меня был ступор", - делится звезда.

Сейчас Тоня наслаждается каждым мгновением жизни и новое десятилетие жизни начинает с благодарностью: "Мне сейчас 40 и мне клево. У меня есть все, о чем я когда-то мечтала. Да, было тяжело, не упало ничего с неба. Взаимная любовь, дети. Любовь - большое приключение всей жизни".

Тоня Матвиенко все так же хороша (фото: instagram.com/tonya_matvienko)