Топ-10 правил зрелой и уверенной в себе женщины от "Холостячки" Огневич

Главная героиня второго сезона романтического шоу "Холостячка ", певица Злата Огневич часто делится с поклонниками своими принципами и секретами, а также рассказывает, чего ждет от отношений с мужчиной. При этом важно и самой соответствовать - так, артистка назвала главные правила уверенной в себе женщины.

Злата сопроводила публикацию чувственным фото, на котором она запечатлена сидящей у стены. На певице - белоснежное платье-рубашка, прозрачные чулки и босоножки на каблуке. Она игриво положила ногу на ногу, подперла голову рукой и томно приоткрыла губы.

Злата Огневич продемонстрировала сексапильный образ (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Чего НЕ делает зрелая и уверенная в себе женщина:



1. Выбирает себя, если заходит речь о личных границах



2. Умеет благодарить даже за горький опыт отношений, но телефоны бывших не хранит



3. Не жалеет себя, даже если очень хочется. Это признак слабости. Зрелая женщина - это сильная женщина!



4. Не копит в себе обиды. Это яд, который мешает радоваться жизни и знакомиться с новыми людьми



5. Зрелая женщина никому ничего не должна и понимает, что ей тоже никто не должен. Жизнь слишком прекрасна и коротка, чтобы стараться соответствовать чужим ожиданиям



6. Не осуждает своего мужчину, она его принимает полностью и не идеализирует



7. Принимает себя в любом состоянии, в том числе - разные эмоции. Злиться и ненавидеть - очень даже нормально



8. Она не молчит о том, что не нравится и называет вещи своими именами. Такая женщина предпочитает диалог вместо игры в "угадай, а что я сейчас думаю"



9. Она не заставляет выбирать партнёра между ней или друзьями, любимым хобби. Потому что уважает личные границы близкого человека



10. И еще. Зрелая женщина берёт на себя ответственность за свою жизнь и поступки. Пускай даже они будут сумасбродные, непредсказуемые, это - ЛИЧНЫЙ выбор", - написала Огневич.