ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Топ-10 самых роскошных образов с церемонии награждения Оскар 2021

Новина українською → Лос-Анджелес, Понедельник 26 апреля 2021 10:10
Топ-10 самых роскошных образов с церемонии награждения Оскар 2021 Лучшие наряды Оскар 2021 (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Турчаникова

В ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премии "Оскар". В этом году мероприятие запоздало, а потому ожидалось с особым трепетом. Несмотря на то что из-за пандемии оно было переведено в онлайн-формат, красная дорожка также не пустовала. Звезды соскучились по роскошным нарядам не меньше нас!

Любуемся самыми яркими и эффектными платьями с 93-й церемонии "Оскар".

В этом году на "Оскаре" особо чувствовалось желание показать себя во всей красе. Большинство актрис выбрали роскошные платья с оборками, бантами, шлейфами, перьями и блестками… Самые яркие из них продемонстрировали Аманда Сейфрид, Кэри Маллиган, Холли Берри, Анджела Бассет, Ванесса Кирби и другие.

Изысканную вечернюю классику выбрали Рене Зеллвегер, Виола Дэвис и Марго Робби. А вот "голых" платьев стало существенно меньше. Стройной фигурой блеснули лишь Зендая и Андра Дэй. "Бунтарский" дух проявила режиссер Хлоя Чжао, которая выбрала для церемонии белые кеды. Топ-10 лучших нарядов - ниже.

Топ-10 самых роскошных образов с церемонии награждения Оскар 2021Топ-10 самых роскошных образов с церемонии награждения Оскар 2021Кэри Маллиган (фото: Getty Images; instagram.com/theacademy)

Топ-10 самых роскошных образов с церемонии награждения Оскар 2021Аманда Сейфрид (фото: Getty Images)Топ-10 самых роскошных образов с церемонии награждения Оскар 2021Ванесса Кирби (фото: instagram.com/theacademy)

Топ-10 самых роскошных образов с церемонии награждения Оскар 2021Зендая (фото: instagram.com/theacademy)

Топ-10 самых роскошных образов с церемонии награждения Оскар 2021Холли Берри (фото: instagram.com/halleberry)

Топ-10 самых роскошных образов с церемонии награждения Оскар 2021Анджела Бассет (фото: instagram.com/theacademy)

Топ-10 самых роскошных образов с церемонии награждения Оскар 2021Марго Робби (фото: instagram.com/margotrobbie)

Топ-10 самых роскошных образов с церемонии награждения Оскар 2021Лора Дерн (фото: instagram.com/lauradern)

Топ-10 самых роскошных образов с церемонии награждения Оскар 2021Риз Уизерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Топ-10 самых роскошных образов с церемонии награждения Оскар 2021Андра Дэй (фото: instagram.com/theacademy)

Также мы показывали самые нежные и яркие образы одной из главных номинанток на премию "Оскар" 2021 Кэри Маллиган.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Оскар Голливуд актриса красная дорожка
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Оскар 2021: все победители престижной премии
Оскар 2021: все победители престижной премии