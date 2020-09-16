ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Топ самых горячих образов Санты Димопулос: от соблазнительной кошечки до страстной львицы

Новина українською → Среда 16 сентября 2020 11:53
Топ самых горячих образов Санты Димопулос: от соблазнительной кошечки до страстной львицы Санта Димопулос не только талантливая, но и очень горячая (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

Не многие могут похвастаться такими сочными формами, как Санта Димопулос. Не верите? Смотрите!

Санта Димопулос – одна из самых эффектных женщин украинского шоу-бизнеса, которая не представляет свою жизнь без ярких образов. По выбору вещей 33-летней певицы можно легко отследить все модные течения. Но ее страсть к соблазнительным нарядам неподвластна времени и трендам. По всей видимости, так на девушку повлияла работа в популярной группе "ВИА Гра".

Впрочем, Санта всегда стремилась подчеркнуть выдающиеся природные данные. Поэтому давайте полюбуемся самыми горячими образами фаворитки нового сезона Танцев со звездами.

Максимальная женственность

Санта обожает женственные платья. Рюши, оборки, милые расцветки и прочие атрибуты таких нарядов невероятно к лицу молодой маме. Но при всей своей "скромности" в них всегда есть место откровенным деталям. Глубокий вырез или высокий разрез на ноге как бы ненароком демонстрируют соблазнительное тело красавицы.

Топ самых горячих образов Санты Димопулос: от соблазнительной кошечки до страстной львицы

Санта Димопулос очень женственная (фото: instagram.com/santadimopulos)

Дикая кошечка

Леопардовый принт, похоже, никогда не выйдет из моды. И Санте это на руку – анималистические расцветки делают ее яркую внешность еще более эффектной. Девушка любит сочетать платья в бельевом стиле с вязаными кофтами и жакетами.

Топ самых горячих образов Санты Димопулос: от соблазнительной кошечки до страстной львицы

"Дикая кошечка" Санта (фото: instagram.com/santadimopulos)

Пижамная вечеринка

Пижамы давно "вышли на улицы", перестали быть просто одеждой для дома и сна. Санта обожает варианты нежных пастельных тонов, которые выгодно оттеняют ее смуглую кожу.

Топ самых горячих образов Санты Димопулос: от соблазнительной кошечки до страстной львицы

Санта Димопулос в пижаме (фото: instagram.com/santadimopulos)

Lady in red

Красный – однозначно цвет Санты. Девушка любит использовать его в страстных вечерних образах, когда хочет произвести впечатление или выделиться на светском ивенте. Без сомнения, ей это удается!

Топ самых горячих образов Санты Димопулос: от соблазнительной кошечки до страстной львицы

Красный – однозначно цвет Санты Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Морская богиня

Продумывая отпускной гардероб, Санта всегда оставляет место женственным нарядам. В них можно отправиться в ресторан, прогуляться по морскому побережью и сделать несколько эффектных кадров для блога. Секрет таких платьев: довольно закрытый крой и пикантные детали, которые всегда оставляют место фантазиям.

Топ самых горячих образов Санты Димопулос: от соблазнительной кошечки до страстной львицы

Морская богиня (фото: instagram.com/santadimopulos)

Поймать в сети

Для съемок и фотосессий певице подбирают максимально горячие образы, способные полной мерой продемонстрировать ее совершенное тело. Один из самых ярких примеров – пикантный наряд, состоящий из полупрозрачных полос.

Топ самых горячих образов Санты Димопулос: от соблазнительной кошечки до страстной львицы

Санта Димопулос любит горячие образы (фото: instagram.com/santadimopulos)

Строгие линии и кружево

Четкие линии жакета очерчивают изгибы тела, узоры кружев добавляют пикантную нотку роскоши и соблазна… От декольте Санты и ее стройных бедер просто невозможно оторвать взгляд!

Топ самых горячих образов Санты Димопулос: от соблазнительной кошечки до страстной львицы

Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Ваш выход

Если в обычной жизни Санта обожает горячие образы, то на сцене накал страстей и вовсе достигает своего предела. Чего только стоит ее выход в красном платье с пеной оборок и выразительным лифом, украшенном цветами. Не удивительно, что девушка – одна из самых любимых зрителями персонажей на популярном шоу.

Топ самых горячих образов Санты Димопулос: от соблазнительной кошечки до страстной львицы

Димопулос на сцене очень горячая (фото: instagram.com/santadimopulos)

Напомним, что недавно Санта рассказала, что похудела на 14 килограммов после родов, и показала впечатляющее фото.

Также певица назвала имя своего главного конкурента на Танцах со звездами 2020.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Санта Димопулос
Свежие сплетни о звёздах
Свежие сплетни о звёздах
Танцы со звездами
Танцы со звездами
Топ 8 горячих фото
Топ 8 горячих фото
NEWS
На Донбассе беспилотник боевиков пересек линию разграничения
РБК-Украинаинформационное агентство На Донбассе беспилотник боевиков пересек линию разграничения