В топе и "мужской" рубашке: счастливая Кароль очаровала нежностью в постели
Тина Кроль в последнее время не скупиться на эффектные фотосеты, которые детально изучают ее поклонники, приходя в восторг от многогранности образов своей любимицы. Например, появление певицы в сексуальном микротопе и облегающих брюках вызвало ажиотаж в сети, но артистка решила закрепить результат, показав нежные постельные снимки.
На личной странице звезды в Instagram появились снимки из нового солнечного фотосета, где она предстала сразу в нескольких total white-образах.
Мечтательная Тина расположилась на кровати, скрестив ноги, на ней – уютная домашняя пижама, которая состоит из топа и штанов. А другом фото улыбчивая звезда показывет свою отличную растяжку. А вот третий снимок получился особенно нежным. Тина позирует в белоснежной рубашке, похожей на мужскую, с цветком в руке. Ее волосы собраны сзади и лишь один крупный завиток падает на лицо.
Тина соблазнила постельным фотосетом в уютных образах (фото: instagram.com/tina_karol)
"Если ты относишься к своему телу бережно, оно отвечает тебе взаимностью", - заверила украинская поп-дива. Она посоветовала поклонникам выбирать качественное постельное белье из натуральной ткани для полноценного отдыха и восстановления.
Поклонники не смогли сдержать эмоций от нахлынувшей нежности.
- Какой котеночек
- Какая красивая
- Шикарная
- Хорошенькая такая
- Нежность
- Такая солнечная фотосессия
- Сама нежность
- Уютная
- Какая милашка!
- Просто неотразима
Напомним, что ранее Тина Кароль соблазнила сеть фото в тонком шелковом платье без белья.