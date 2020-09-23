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Топлес с обнаженными ягодицами: Настя Каменских взбудоражила сеть горячим фотосетом

Новина українською → Среда 23 сентября 2020 13:25
Топлес с обнаженными ягодицами: Настя Каменских взбудоражила сеть горячим фотосетом Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Певица поделилась жаркими фото из отпуска

Настя Кеменских не упускает возможность продемонстировать аппетитные формы, особенно, когда она находиться на отдыхе и может легко сменить концертные наряды на бикини. Так, вместе с Потапом певица улетела в Турцию, откуда поклонникам "шлет привет" в виде горячих снимков.

На странице в instagram она опубликовала серию снимков топлесс с одних красных крошечных трусиках. Настя позирует на балконе, обернувшись через плечо к фотографу, которым, скорее всего, является ее муж. Примечательно, что текст к фото был весьма философским и мотивационным, ведь певица любит давать поклонникам пищу для размышлений.

"Я верю в то, что все в мире - это энергия. А каждый человек живет на своей собственной частоте энергетических волн. И для того, чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на энергетическую частоту той реальности, которую мы хотим. Сначала ваши мечты будут сбываться на тонком энергетическом уровне - то есть на уровне мыслей. И только потом сбудутся в настоящем. Поэтому начинайте каждый свой день с правильных мыслей. С любви к себе и с внутренней уверенности, что у вас все получится!" - пообещала артистка.

Горячее фото раззадорило подписчиков Насти – их мнения, как и всегда, кардинально разделились: одни восхитились формами девушки, другие посчитали снимок слишком откровенным и раскритиковали звезду.

  • Попа как у Ким, по-другому не скажешь!
  • Вы шикарны
  • Очень сексуально
  • Фигура сексуальная у тебя, Настя
  • Волшебная
  • Зачем такие фотки?!
  • Ого, вот это женщина. Потапу повезло!
  • Такой интеллектуальный текст. Очень подходит под эту фотографию
  • Соседям напротив этого балкона безумно повезло с видом, бюст-то не прикрыт
  • Царица
  • Очень неожиданно, это сексуально. Потап, завидую

Напомним, что ранее Потап раскрыл подробности о своей семье и вспомнил о спортивном прошлом.

К слову, недавно Настя Каменских и Потап повеселились на дне рождения друга Юрия Горбунова. Рэпер признался, что компания кутила до 4 утра.

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