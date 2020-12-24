Топлес на пляже: Тина Кунаки в одних трусиках похвасталась спортивной фигурой

Тина Кунаки на днях показала необычный снимок из новой рекламной кампании известного бренда Bvlgari. Молодая жена Венсана Касселя снялась в ванной, примерив вечернее платье, расшитое бриллиантами. Роскошное фото вызвало бурную реакцию пользователей сети. Несмотря на то что Тина часто снимается для данного бренда, оно получилось невероятно соблазнительным и выразительным. И Кунаки решила продолжать в том же духе, выложив новую порцию горячих фото.

Тина Кунаки на новых фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

Тина предстала на новых снимках топлес: на стройном теле звезды надето только микробиники, которое представляет собой практически веревочку. Длинные загорелые ноги, упругие ягодицы и плавный изгиб спины впечатлили фанатов так сильно, что они не перестают восхищаться, что "такой красивой родиться невозможно".

Позже Тина Кунаки показала снимки из этой серии, но теперь в другом ракурсе. Девушка позирует в морской пене, которая только и прикрывает голую грудь супруги Венсана Касселя. Она смотрит в камеру спокойно и загадочно. Но, оказалось, девушке было в воде просто холодно. "Замороженная под солнцем", - написала она.

Ранее мы писали, что Венсан Кассель трогательно признался в любви своей супруге.