ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Топлес на пляже: Тина Кунаки в одних трусиках похвасталась спортивной фигурой

Новина українською → Четверг 24 декабря 2020 10:02
Топлес на пляже: Тина Кунаки в одних трусиках похвасталась спортивной фигурой Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: Lite

Тина Кунаки на днях показала необычный снимок из новой рекламной кампании известного бренда Bvlgari. Молодая жена Венсана Касселя снялась в ванной, примерив вечернее платье, расшитое бриллиантами. Роскошное фото вызвало бурную реакцию пользователей сети. Несмотря на то что Тина часто снимается для данного бренда, оно получилось невероятно соблазнительным и выразительным. И Кунаки решила продолжать в том же духе, выложив новую порцию горячих фото.

Топлес на пляже: Тина Кунаки в одних трусиках похвасталась спортивной фигуройТоплес на пляже: Тина Кунаки в одних трусиках похвасталась спортивной фигуройТина Кунаки на новых фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

Тина предстала на новых снимках топлес: на стройном теле звезды надето только микробиники, которое представляет собой практически веревочку. Длинные загорелые ноги, упругие ягодицы и плавный изгиб спины впечатлили фанатов так сильно, что они не перестают восхищаться, что "такой красивой родиться невозможно".

Позже Тина Кунаки показала снимки из этой серии, но теперь в другом ракурсе. Девушка позирует в морской пене, которая только и прикрывает голую грудь супруги Венсана Касселя. Она смотрит в камеру спокойно и загадочно. Но, оказалось, девушке было в воде просто холодно. "Замороженная под солнцем", - написала она.

Ранее мы писали, что Венсан Кассель трогательно признался в любви своей супруге.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса актер актриса Тина Кунаки Венсан Кассель
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Степанов назвал самый эффективный метод борьбы с коронавирусом
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Степанов назвал самый эффективный метод борьбы с коронавирусом