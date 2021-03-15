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Трендовая стрижка и смелое декольте: 46-летняя Пенелопа Крус взорвала сеть новым образом

Новина українською → Понедельник 15 марта 2021 20:28
Трендовая стрижка и смелое декольте: 46-летняя Пенелопа Крус взорвала сеть новым образом Пенелопа Крус (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)
Автор: Lite

Пенелопа Крус показала новые кадры с одной из последних съемок для бренда, с которым сотрудничает уже давно. 46-летняя знаменитость восхитила сеть своей новой стрижкой и цветущим внешним видом.

Фото Пенелопы появились в ее блоге сети Instagram.

Актриса, которая славится своими роскошными волосами, теперь примерила новую прическу. Пенелопа сделала длинный боб с осветленными прядями, который весной 2021 стал самой модной прической. Его примерили уже многие знаменитости, желая преобразиться к новому сезону. И не зря! Стрижка делает образ свежим, легким и молодым, в чем можно убедиться, глядя на Крус.

Трендовая стрижка и смелое декольте: 46-летняя Пенелопа Крус взорвала сеть новым образомТрендовая стрижка и смелое декольте: 46-летняя Пенелопа Крус взорвала сеть новым образомПенелопа Крус в новом образе (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Дополнили лук макияж с ярко-красными губами, безупречным тоном кожи, а также четкими бровями. Из одежды Пенелопа надела черный топ с экстремальным декольте, продемонстрировав свою пышную грудь. Сверху она накинула бежевого оттенка шубку.

"О мой бог!", "Какая же ты красивая", "Эти волосы", "Удивительная", "Этот образ восхитительный, и я просто влюблен в прическу", - не могут налюбоваться фанаты.

Ранее мы писали, что Пенелопа посетила показ Chanel, покорив мир безупречной фигурой.

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