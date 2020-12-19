Не тренировками едиными: Настя Каменских показала, что ест в выходной день

Настя Каменских обожает мотивировать фолловеров своей соцсети своими победами на беговой дорожке и в спортзале. Также Настя не так давно поделилась своим любимым блюдом, которое насыщает организм полезными витаминами и микроэлементами и не дает поправиться, - знакомьтесь, овсянка на воде.

"Если бы нужно было составить список моих любимых вещей, утренняя овсяночка на воде была бы на одной из первых позиций", - написала тогда Каменских.

Идеальный образ, выстроенный Настей, чуть не пошатнулся: оказывается, Каменских тоже устраивает себе чит-милы - дни, когда можно все. Чем певица и воспользовалась, заказав огромную пиццу. Правда, может, она заказала еду мужу Потапу?

Настя Каменских - быть или не быть (фото: instagram.com/kamenskux/)

Селфи с калорийным блюдом итальянской кухни Каменски лаконично подписала так: "Yea or nay cheating day". То есть: "Быть или не быть дню, когда можно есть все, что душе угодно, в неограниченных количествах?".

Поклонники остались добры к своему кумиру и, в большинстве своем, были "за", чтобы певица поела что-то, кроме овсянки на воде.

"Можно. Благословляю", "Иногда можно", "Пп диета, зож...", - написали поклонники в комментариях.

Напомним, раньше Настя поведала, как просыпаться всегда свежей и сияющей и наполненной энергией. Певица призналась, что ложится спать до 22.00, никаких вечеринок с алкоголе и даже еды и воды на ночь.