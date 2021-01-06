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Все на тренировку: 50-летняя Наоми Кэмпбелл показала любимые упражнения для идеальной фигуры

Новина українською → Великобритания, Среда 06 января 2021 20:27
Все на тренировку: 50-летняя Наоми Кэмпбелл показала любимые упражнения для идеальной фигуры Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)
Автор: Lite

Наоми Кэмпбелл давно не радовала фанатов своими видео с тренировок. И вот 50-летняя культовая супермодель, которая до сиз пор может похвалиться совершенным телом, сделала фанатам сюрприз. Звезда записала новый видеоурок со своим тренером, в котором продемонстрировала упражнения практически на все группы мышц. Итак, вдохновляемся!

Наоми похвасталась отличной формой (видео: instagram.com/naomi)

Вначале воркаута Наоми делает упражнения для пресса, используя лишь коврик. Затем – для боковых мышц живота, после чего активно тренирует ягодицы и ноги, делая в том числе приседания и прыжки со скакалкой. Не обошлось и без занятий с гантелями, которые помогают отлично прокачать мышцы рук и плеч.

Затем в ход пошли классические упражнения, которые можно выполнять даже дома: подъемы и скручивания для пресса, махи ногами, выпады и растяжка, напоминающая йогу… С помощью ролика точно можно хорошо проработать тело, не тратя денег времени на поход в спортзал. Берем на заметку!

Ранее мы писали, что Наоми Кэмпбелл показала очередное молодое селфи, которое заставило всех усомниться, что звезде 50.

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