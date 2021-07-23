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Все на тренировку! Кайли Дженнер покорила спортивной фигурой в трендовом образе

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США, Пятница 23 июля 2021 18:24
Все на тренировку! Кайли Дженнер покорила спортивной фигурой в трендовом образе Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: RBC.UA

Кайли Дженнер знает, что поклонники обожают ее фигуру. А потому стала чаще делиться лайфхаками, как ей удается выглядеть так восхитительно. Как всегда, главный секрет прост: спорт.

Новый пост звезда посвятила мотивации фанатов. Вдохновляемся!

Кайли позирует в образе для тренировок трендового лавандового оттенка: легинсах с высокой посадкой и коротком топе, который позволил показать часть безупречного пресса знаменитости. Дженнер позирует в своем доме перед походом в спортзал и выглядит спокойной и умиротворенной.

"Идемте заниматься со мной!", - написала девушка, призывая фанатов к воркауту. Макияж и укладку звезда делать не стала, чтобы не терять время. Также на фото отлично видно новый маникюр Кайли. В этот раз большая любительница ярких идей для ногтей отдала предпочтение классическому френчу. Неизменными остались максимальная длина и прямоугольная форма.

Все на тренировку! Кайли Дженнер покорила спортивной фигурой в трендовом образеВсе на тренировку! Кайли Дженнер покорила спортивной фигурой в трендовом образеВсе на тренировку! Кайли Дженнер покорила спортивной фигурой в трендовом образеКайли Дженнер ктренировке готова (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, на днях старшая сестра Кайли - Ким Кардашьян - показала, что также регулярно тренируется для поддержания безупречной фигуры.

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спорт фигура стиль мода Кайли Дженнер
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