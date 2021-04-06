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С трепетом жду встречи: Даша Квиткова показала заметно округлившийся животик

Новина українською → Киев, Вторник 06 апреля 2021 11:34
С трепетом жду встречи: Даша Квиткова показала заметно округлившийся животик Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Lite

Жена экс-Холостяка Никиты Добрынина Даша Квиткова сейчас беременна первенцем. Девушка долго не могла забеременеть, так что сейчас с нетерпением ждет встречи со своим малышом, ну а пока радует поклонников милыми фото с животиком.

На своей странице в Instagram она выложила снимок, на котором позирует, сидя перед зеркалом.

На Даше - длинное облегающее платье кофейного оттенка, которое очаровательно подчеркнуло ее заметно округлившийся живот. Будущая мама нежно положила на него руку и глядит на отражение в зеркале.

С трепетом жду встречи: Даша Квиткова показала заметно округлившийся животик

Даша Квиткова поделилась нежным беременным снимком (фото: instagram.com/kvittkova)

Квиткова призналась в подписи, что с огромным трепетом ожидает появления ребенка на свет, что должно произойти в начале лета.

"Каждый раз, когда смотрю на себя в зеркало, с невероятным трепетом жду этой встречи", - трогательно написала супруга Добрынина.

Подписчики осыпают Дашу комплиментами в комментариях, отмечая,что ей очень идет беременность.

  • Вспоминаю это время, как самое волшебное в своей жизни
  • Даша, Вам дуже пасує цей стан, насолоджуйтеся цими моментами, бо це неймовірні відчуття. Час летить швидко, скоро зустрінетесь з Вашим карапузиком і будете найщасливіші
  • Тебе так идёт беременность
  • Скоро все будет, время очень быстро идёт...
  • Какое красивое фото, счастья Вам
  • Какая красивая
  • Вам очень идёт. Эта встреча действительно очень трепетная
  • А потом будешь скучать за пузиком
  • Дашенька, наслаждайтесь этим моментом
  • Це найпрекрасніший стан жінки!!! Насолоджуйтесь, вам дуже личить
  • Какая вы женственная, вам к лицу беременность
  • Очень нежная

Напомним, беременная Даша Квиткова высказалась о ссорах с мужем Никитой Добрыниным.

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