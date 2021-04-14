Три красавца: MONATIK умилил сеть снимком с сыновьями
Известный украинский исполнитель MONATIK (Дмитрий Монатик) лишь недавно впервые показал лица своих сыновей Даниила и Платона, снявшись всей семьей в фотосессии для журнала. Артист обнародовал новый черно-белый снимок с мальчиками, растрогав сеть.
Атмосферным кадром с малышами Монатик поделился на своей странице в Instagram.
Так, для съемки MONATIK выбрал черный костюм и трендовую шляпу, дети же позируют в черных шортах, белых футболках и лакированных ботиночках, а также стильных беретах.
Исполнитель присел на корточки и с нежностью смотрит на сыновей, а те мило и смущенно улыбаются.
Кадр был сделан в рамках фотосессии для журнала L'Officiel, обложку которого звездное семейство ранее украсило.
MONATIK показал новое фото с сыновьями-стилягами (фото: instagram.com/monatik_official)
"Как же так, их заслужил я?
Кому там так услужил я?
До той самой дрожи по коже...
Что может быть дороже..?" - подписал фото Дмитрий.
Фолловеры остались в восторге от такого милого фото и отметили, что мальчики очень похожи на маму, жену музыканта Ирину Демичеву.
- Вам невестка не нужна? Я дождусь
- Невозможно красиво
- Три Монатика
- На жену похожи!
- Красавчики! Все трое
- Синочки схожі на маму
- Это так круто
- Боже, как мило
- Самые прекрасные
- Шикарное фото
- Сколько в вас любви, это восхищает!
- Это самое милое, что я видела в последнее время
Мы также сообщали, что жена MONATIK'а завела сеть пикантными фото - Ирина позировала в постели, а также в полной пены ванне.