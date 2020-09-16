Три поколения вместе: Влад Яма с семьей отдыхает на Азовском море

Хореограф наслаждается временем в кругу самых близких

Известный украинский хореограф и бессменный судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма решил насладиться последними теплыми и солнечными днями и вместе с семьей отправился на море в перерыве между съемками.

На своей Instagram-страничке он поделился очаровательным семейным фото, на котором показал целых три поколения. Так, на снимке на берегу моря запечатлены сам танцовщик, его жена Лилиана, сын Леон и родители.

Семейство отдыхает на Бирючем острове, что в Азовском море. Им даже посчастливилось понаблюдать за дикими дельфинами в море!

Влад Яма поделился милым фото с женой, сыном и родителями с отдыха на море (фото: instagram.com/vladyama_official)

"А МЫ НА МОРЕ!.. 10 часов на авто - и три поколения Ям продлили себе лето! Вместе и в любви! Искупались, посмотрели шоу дельфинов, идём жарить рыбку", - поделился счастливый Влад.

Пользователи сети оставили под публикацией много умиленных комментариев и отметили, что маленький Леон очень похож на дедушку.

Такие класснючие

Только вчера судили Танцы. на Бирючем кайф, родное Азовское море

Малыш супер

Лео дуже похожий на дідуся

Малый вылитый дедуля!

Красавцы, умнички. Счастливая семейка

Добрые, счастливые лица... Прекрасного отдыха...

Сын красавчик просто! Копия Лилия! Теперь понимаю почему вы его прячете

Как мило, семейный отдых. Хорошего отдыха и позитивных эмоций Вам всем!!!!

какой сынуля у вас красивый

Какие классные

Скриншот комментариев

Ранее Влад Яма раззадорил сеть чувственным черно-белым фото с женой.

Также сообщалось, что Влад Яма побаловал фотосетом с женой и сыном и рассказал, что семья для него – самое главное.