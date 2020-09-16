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Три поколения вместе: Влад Яма с семьей отдыхает на Азовском море

Новина українською → Среда 16 сентября 2020 12:33
Три поколения вместе: Влад Яма с семьей отдыхает на Азовском море Влад Яма с женой (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Марина Настевич

Хореограф наслаждается временем в кругу самых близких

Известный украинский хореограф и бессменный судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма решил насладиться последними теплыми и солнечными днями и вместе с семьей отправился на море в перерыве между съемками.

На своей Instagram-страничке он поделился очаровательным семейным фото, на котором показал целых три поколения. Так, на снимке на берегу моря запечатлены сам танцовщик, его жена Лилиана, сын Леон и родители.

Семейство отдыхает на Бирючем острове, что в Азовском море. Им даже посчастливилось понаблюдать за дикими дельфинами в море!

Три поколения вместе: Влад Яма с семьей отдыхает на Азовском море

Влад Яма поделился милым фото с женой, сыном и родителями с отдыха на море (фото: instagram.com/vladyama_official)

"А МЫ НА МОРЕ!.. 10 часов на авто - и три поколения Ям продлили себе лето! Вместе и в любви! Искупались, посмотрели шоу дельфинов, идём жарить рыбку", - поделился счастливый Влад.

Пользователи сети оставили под публикацией много умиленных комментариев и отметили, что маленький Леон очень похож на дедушку.

  • Такие класснючие
  • Только вчера судили Танцы. на Бирючем кайф, родное Азовское море
  • Малыш супер
  • Лео дуже похожий на дідуся
  • Малый вылитый дедуля!
  • Красавцы, умнички. Счастливая семейка
  • Добрые, счастливые лица... Прекрасного отдыха...
  • Сын красавчик просто! Копия Лилия! Теперь понимаю почему вы его прячете
  • Как мило, семейный отдых. Хорошего отдыха и позитивных эмоций Вам всем!!!!
  • какой сынуля у вас красивый
  • Какие классные

Три поколения вместе: Влад Яма с семьей отдыхает на Азовском море

Скриншот комментариев

Ранее Влад Яма раззадорил сеть чувственным черно-белым фото с женой.

Также сообщалось, что Влад Яма побаловал фотосетом с женой и сыном и рассказал, что семья для него – самое главное.

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