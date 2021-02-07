Три счастливые малышки: Светлана Лобода показала дочек и похвасталась подарком от любимого

Певица Светлана Лобода недвузначно намекает поклонникам: в ее жизни грядут большие перемены. Кажется, певица собралась замуж. На этот раз Лобода показала, как проявляется любовь ее нового избранника - Светлана и обе ее малышки сфотографировались возле нереальной красоты цветов.

И букеты, и появившееся кольцо на безымянном пальце, Лобода демонстрирует в своем Instagram.

"Уставшая, но счастливая, после трех съемочных дней... Наконец, оказалась дома, чтобы обнять любимых девчонок и почувствовать твою любовь", - написала Лобода под фото с цветами.

Кажется, малышки Лободы тоже рады такому проявлению любви - они с радостью позируют с мамой на фотографиях рядом с цветами, которые, очевидно, прислал любимый певицы.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)