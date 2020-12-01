Трижды мама: Светлана Лобода восхитила фото своих подросших дочурок

Фанаты считают, что у Лободы больше детей

Светлана Лобода не афиширует личную жизнь. Многочисленная армия поклонников до сих пор не поняла, занято ли сердце их кумира? Также им остается только предполагать, от кого у Светланы младшая дочь Тильда. Уже несколько лет все склоняются к мнению, что малышка - дочь знаменитого эпатажного исполнителя из Германии - Тилля Линдеманна. Правда, недавно сам Тилль высказался об алчности славянских женщин, заявив, что пока что свадьбу на одной из них не планирует.

Как бы там ни было, своих дочурок певица обожает! Она часто делится с поклонниками снимками с ними. Например, на днях Лобода показала фото, на котором она стоит с двумя своими крошками и нежно улыбается. Все одеты в белые наряды - настоящее женское царство.

Женская компашка Светланы Лободы (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Поклонники отметили, что, по их мнению, у Светланы не две дочки, а намного больше и назвали ее "трижды мамой: мама Евы, мама Тильды и мама хитов и невероятной музыки", - такой комментарий пользователя соцсети собрал огромное количество лайков.

Напомним, что роман Лободы и Линдеманна - это домыслы поклонников, никто не знает на самом деле, были ли у артистов романтические отношения либо это просто дружба. В одном из интервью Ксении Собчак говорила "что с ним хочется быть кошечкой" и он "афигенный".

Как мы ранее писали, украинский артист и продюсер Потап впервые рассказал, как познакомился с знаменитым певцом, вокалистом Rammstein и отцом младшей дочери Светланы Лободы Тиллем Линдеманном.