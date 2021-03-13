Царапала ему лицо: Оля Полякова поразила признаниями о скандалах с мужем

Украинская певица Оля Полякова уже много лет живет в счастливом браке с мужем Вадимом, с которым воспитывает двоих дочерей. Сейчас у них все тихо и спокойно, однако артистка призналась, что поначалу в семье нередко случались бурные скандалы по ее вине - таким образом девушка выплескивала неизрасходованную энергию.

В рамках программы Слава+ на YouTube-канале Люкс ФМ звезда рассказала, что она немного истеричка и в те времена ее супругу приходилось немало терпеть ее выходки.

"Мне это нужно было. Я же истеричка. Мне нужен невротизм в отношениях. А ему это совсем не нужно было, он это терпел, но переучил. Допустим, я била посуда о стену – это я не истерила. Сцены ж нету! Негде "Гоп-гоп!" – и я гопала в семье. Била посуду, царапала ему лицо так, что он приходил на работу и говорил, что на него собака прыгнула. Он говорил: "Оля, меня же люди видят". Я говорила: "Ну, придумай что-нибудь, ты же умный", – поделилась певица.



Полякова призналась, что также могла выскочить ночью из машины и убежать в лес.



"Что делает мужчина? Начинает бежать, догонять? Нет! Он брал и уезжал. И пару раз он уехал, и я перестала выскакивать из машины", – сообщила артистка.

Оля Полякова откровенно рассказала о скандалах, которые устраивала мужу

Исполнительница рассказала, что, когда побила дорогую посуду, муж попросил ее купить новый сервиз. Цена ее поразила.



"И когда я пришла, а чашка стоит $70, а я набила не знаю на сколько, я перестала бить посуду. И так потихонечку стала нормальной. И, конечно же, у меня появилась сцена, где я могла отдать всю свою энергию", – отметила Полякова.

По словам Суперблондинки, именно муж помог ей измениться и научил радоваться.

"Это тот человек, который научил меня жить в моменте и радоваться. Он показал, что счастье есть каждый день, нет повода грустить. Если спросить, как у него дела, он всегда ответит – "роскошно". И это правда, он так себя чувствует. Раньше меня раздирали комплексы, нерешительность, противоречия, а он был на лайте. Это меня успокаивало", – открылась звезда.

Оля Полякова с мужем и дочерьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)