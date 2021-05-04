Целуем не тех: Слава Каминская заговорила о неудачной любви
Известная украинская певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", восхитила ярким кадром из модной съемки и заговорила о любви в стихотворной форме.
В своем Instagram артистка опубликовала стих собственного сочинения о грустной и неправильной любви.
Она сопроводила его эффектным фото, на котором запечатлена в зеленом атласном платье с пикантным декольте. Волосы Славы уложены в пышные волны, а на лице - яркий макияж с красной помадой.
Однако главной изюминкой снимка является то, что певица держит в руках красную туфлю, при этом прижимая ее к уху, будто телефон.
Слава Каминская сверкнула пышным декольте на ярком кадре (фото: instagram.com/babaslavka)
Также исполнительница поделилась своим стихотворением и пошутила, что ей пора самой начинать писать себе песни.
"Это где-то глубоко
И очень болит,
На куски без ножа словами.
Мы бежим от себя и своих обид
И обычно бежим не сами.
Просыпаясь не с теми,
Целуем не тех,
О любви говорим лукаво.
Мы бежим от себя и своих обид
И имеем на это право.
Демонстрируем счастье в каждом посте,
Улыбаемся, боль скрывая,
Засыпаем не с теми,
Целуем не тех,
Ведь на все мы имеем право", - оставила такие строки Каминская.
Фолловеры оценили как наряд, так и творческие способности Славы.
- Классный текст! Вы живая и настоящая
- Класс! Это не про меня, но красиво
- Супер!!!
- Браво
- Очень красиво
- Очень откликается
- Какая умничка!
- Какая красивая
- Щиро і круто
- Шикарные слова!!! Пойте
- Стих от души
- Я в захваті від слів
- Красивые слова, до самого сердца
- Класс, слова прямо в душу и как будто обо мне
Напомним, ранее Слава Каминская высказалась о романе с депутатом и намекнула на воссоединение с экс-супругом.