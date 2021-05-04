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Целуем не тех: Слава Каминская заговорила о неудачной любви

Новина українською → Вторник 04 мая 2021 17:27
Целуем не тех: Слава Каминская заговорила о неудачной любви Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Известная украинская певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", восхитила ярким кадром из модной съемки и заговорила о любви в стихотворной форме.

В своем Instagram артистка опубликовала стих собственного сочинения о грустной и неправильной любви.

Она сопроводила его эффектным фото, на котором запечатлена в зеленом атласном платье с пикантным декольте. Волосы Славы уложены в пышные волны, а на лице - яркий макияж с красной помадой.

Однако главной изюминкой снимка является то, что певица держит в руках красную туфлю, при этом прижимая ее к уху, будто телефон.

Целуем не тех: Слава Каминская заговорила о неудачной любви

Слава Каминская сверкнула пышным декольте на ярком кадре (фото: instagram.com/babaslavka)

Также исполнительница поделилась своим стихотворением и пошутила, что ей пора самой начинать писать себе песни.

"Это где-то глубоко
И очень болит,
На куски без ножа словами.
Мы бежим от себя и своих обид
И обычно бежим не сами.

Просыпаясь не с теми,
Целуем не тех,
О любви говорим лукаво.
Мы бежим от себя и своих обид
И имеем на это право.

Демонстрируем счастье в каждом посте,
Улыбаемся, боль скрывая,
Засыпаем не с теми,
Целуем не тех,
Ведь на все мы имеем право", - оставила такие строки Каминская.

Фолловеры оценили как наряд, так и творческие способности Славы.

  • Классный текст! Вы живая и настоящая
  • Класс! Это не про меня, но красиво
  • Супер!!!
  • Браво
  • Очень красиво
  • Очень откликается
  • Какая умничка!
  • Какая красивая
  • Щиро і круто
  • Шикарные слова!!! Пойте
  • Стих от души
  • Я в захваті від слів
  • Красивые слова, до самого сердца
  • Класс, слова прямо в душу и как будто обо мне

Напомним, ранее Слава Каминская высказалась о романе с депутатом и намекнула на воссоединение с экс-супругом.

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