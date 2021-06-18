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Целую пиццу за раз: Вера Брежнева призналась, что она ест, чтобы выглядеть идеально

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Пятница 18 июня 2021 16:29
Целую пиццу за раз: Вера Брежнева призналась, что она ест, чтобы выглядеть идеально Певица знает, как выглядеть на все сто (фото: instagram.com/ververa)
Автор: RBC.UA

Популярная певица Вера Брежнева рассекретила свою диету, которая позволяет ей всегда выглядеть на все сто.

В эфире канала "Украина" артистка рассказала, позволяет ли себе полакомиться любимыми блюдами и как готовит свое тело к съемкам клипов.

Несмотря на то, что звезда всегда выглядит хорошо и время от времени делится новыми откровенными фотографиями, признается, к работе, концертам и съемкам, она готовится по-особенному. А вот в другое время может позволить себе любимые блюда.

"Я позволяю себе съесть что-то вкусненькое, опять же, совсем недавно вкладывала в соцсети пиццу. 8 июня моя мама отмечала день рождения, и мы пошли в наш любимый ресторан в Италии, где я самостоятельно съела целую пиццу! И мне не стыдно, ведь до съемок клипа было много времени, а вот сейчас я питаюсь иначе", - призналась певица.

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Целую пиццу за раз: Вера Брежнева призналась, что она ест, чтобы выглядеть идеально

После работы можно и пиццу съесть (фото: instagram.com/ververa)

Кроме того, Вера Брежнева рассказала, какой именно рацион позволяет ей всегда быть в прекрасной форме:

"Конечно, я не сижу на одних салатиках. Просто ограничиваю себя в углеводах и не употребляю алкоголь, когда готовлюсь к важным мероприятиям. К тому же по вечерам я ем очень мало. А еще я делаю определенные процедуры, направленные на то, чтобы уходила лишняя лимфа, и, конечно, спорт! В принципе, все это я делаю всегда", - рассказала Вера Брежнева.

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Вера Брежнева диета
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