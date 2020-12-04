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Очень цепляло: MONATIK высказался о конфликтах с женой и сделал внезапное признание о ней

Новина українською → Пятница 04 декабря 2020 19:32
Очень цепляло: MONATIK высказался о конфликтах с женой и сделал внезапное признание о ней Дмитрий Монатик с женой (фото: instagram.com/monatik_official)
Автор: Ольвия Агаркова

Певец рассказал, почему ссорится с женой

MONATIK (Дмитрий Монатик) не перестает благодарить любимую жену Ирину за поддержку и веру в него на старте карьеры и неоценимую помощь и поддержку на протяжении всего творческого пути. Правда, музыкант и продюсер признается, что и в их паре бывают разногласия, но они носят творческий характер. В интервью программе "Слава+" на YouTube-канале "Люкс ФМ" он заявил, что в последний раз спорил с женой Ириной Демичевой из-за новой композиции.

Ирине не понравилась песня Дмитрия. "Она говорила, что это не круто, не понимает, а я говорю: "Ты еще поймешь". Ну, немножко по-другому сказал", - смеется Дмитрий.

"Раньше меня это очень цепляло. Сегодня не совсем так", - признался музыкант.

Очень цепляло: MONATIK высказался о конфликтах с женой и сделал внезапное признание о ней

Дмитрий и Ирина вместе дома и на работе (фото: instagram.com/irinamonatik)

MONATIK отметил, что его пару с Ириной часто сравнивают с их коллегами Потапом и его экс-женой и коллегой Ириной Горовой, которые руководят лейблом Mozgi Entertainment.

"Мы однажды отдыхали с Ирой Горовой. Много разговаривали. Они во многом были примером семьи и есть уже примером продюсеров, которые делаю что-то совместно и успешно. И она давала какие-то советы", – признался Дмитрий.

В продюсерском центре MONATIK Corporation, совместном детище с женой Ириной, певец выполняет функции руководителя, а его супругу можно сравнить с "серым кардиналом".

Дмитрий раскрыл правду об отношениях с любимой

"Я благодарен Ирине за то, что она это понимает и принимает. Она умеет очень мудро привести к правильному решению. Мы настолько воедино мыслим, что если она пытается подвести к чему-то, я могу аккуратно перевести. Это крутое общение. Это класс, когда в семье есть такие внутренние штучки, которые ты обожаешь", – с улыбкой отмечает артист.

В ноябре Дмитрий и Ирина улетели на пару дней в Стамбул, где устроили романтическую прогулку по городу.

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