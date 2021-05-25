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Цибульская отреагировала на слив информации о муже: кто-то давным-давно хочет испортить мою репутацию

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Вторник 25 мая 2021 10:56
Цибульская отреагировала на слив информации о муже: кто-то давным-давно хочет испортить мою репутацию Ольга Цибульская (фото: instagram.com/cybulskaya)
Автор: Lite

На днях в прессе появилась информация о муже Ольги Цибульской, которого та тщательно прячет от общественности.

Певица не смогла отмалчиваться и решила записать видеобращение к подписчикам и всем любопытным, которое разместила на странице в Instagram.

Артистка не подтвердила и не опровергла информацию в прессе, а сделала акцент на том, что слили ее недоброжелатели и она догадывается, чьих рук это дело.

Цибульская отметила, что это случилось в день релиза нового клипа, поэтому последние дни были для артистки самыми стрессовыми.

"Кто-то слил якобы правдивую инфу о моем муже, который принципиально не хочет быть публичным. Этот кто-то очень хорошо знает мою семью, знает, насколько сакральная, насколько важная для меня эта тема, насколько я как женщина, мудрая женщина, ее оберигаю. Семья и дальше для меня является самым важным в жизни и я дальше буду ее оберигать", - заверила артистка.

Ольга отметила, что расчитывает на адекватность фолловеров и умение отличать вбросы от правдивой информации. Также она дала им обещание.

"Больша часть того, что вы читаете в интернете – неправда. Когда мы с мужем решим выйти в люди официально заявить о себе, что-то рассказать, пригласить домой, показать, где мы спим и что едым, мы обязательно это сделаем", - обнадежила она.

Цибульская намекнула, что недоброжелатель-информатор – это человек из шоу-бизнеса.

"Этот кто-то давным-давно всеми возможными способами пытается испортить мою репутацию. Но, я уверена, время расставит все на свои места", - заявила Цибульская.

Цибульская отреагировала на слив информации о муже: кто-то давным-давно хочет испортить мою репутацию

Поговаривали, что Нестор - сын Дзидзьо, но Ольга решительно опровергла эти сплетни (фото: instagram.com/cybulskaya)

Также артистка высказалась о сыне и его реакции на происходящее. К слову, мальчика она тоже дольго прятала от общественности – поклонники даже не знали, что Цибльская стала дважды мамой, пока она не снялась с сыном для обложки известного глянца и не познакомила с подросшим мальчиком.

"Нестор умный и адекватный парень. У него самые любящие папа в мире и любящая мама, которые оберегают его от всех скандалов. И не только его, но и друг друга", - заверила певица.

Напомним, что ранее Ольга Цибульская заявила, что экс-супруга DZIDZIO Ярослава Хома (певица Slavia) ревновала ее к певцу и даже присылала сообщения с угрозами.

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