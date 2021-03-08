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Твой парень Рокфеллер? Леся Никитюк в одной рубашке не на шутку заинтриговала сеть

Новина українською → Понедельник 08 марта 2021 16:58
Твой парень Рокфеллер? Леся Никитюк в одной рубашке не на шутку заинтриговала сеть Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Никитюк всегда отличалась оригинальностью, за что и получила справедливое звание народной любимицы. Она умеет поднять настроение своим поклонникам и к обыденным вещам подойти с юмором. Также ведущая не прочь подразнить сеть, поэтому время от времени публикует провокационные фото. Например, в Международный женский день она решила не просто поздравить всех украинок, но и заинтриговать их.

Леди Ле для фото в Instagram разместилась среди цветов – огромных букетов роз различных цветов, сортов и размеров, тюльпанов и прочих.

На Лесе одна белоснежная рубашка под которой не наблюдалось белья. Она пикантно оголила ключицы и линю декольте, а также продемонстрировала длинные ноги.

Твой парень Рокфеллер? Леся Никитюк в одной рубашке не на шутку заинтриговала сеть

Леся заинтриговала фото с цветами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники телезвезды начали теряться в предположениях и одаривать Лесю комплиментами.

  • Как много! Или твой парень Рокфеллер, или это от мамы Кет
  • Самый обворожительный цветок мамы Кет посредине
  • Боже! Какое красивое фото
  • Вы прелесть!
  • Шикарна
  • Цветок среди цветов
  • Красивая и нежная
  • Какая разница, чьи. Вам они идут
  • Красоты среди красоты
  • Фото отпад

Напомним, что ранее Леся Никитюк позабавила сеть своим пикантным фото, на котором звездой стала не она.

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