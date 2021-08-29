"Ты дошел": Тина Кароль призналась в любви особенному мужчине, но это не Балан

Тине Кароль долго приписывали роман с молдавским хитмейкером и ее бывшим коллегой по проекту "Голос страны" Даном Баланом. Несколько сезонов пара мастерских подогревала интригу, а поклонники с замиранием сердца ловили взгляды и жесты звезд, свидетельствующие о романтике между ними. Правда, затем разразился громкий скандал, когда стало известно – звездная лав-стори была создана для зрителей, но позже якобы стала реальностью. Тина и Дан же отметили, что искра между ними была настоящей , ведь сыграть чувства на заказ невозможно. Тем временем, в окружении Тины есть мужчина, который постоянно рядом с ней и поддерживает, содействует и помогает. Это ее пиар-менеджер Павел Орлов, который 27 августа отметил день рождения, а певица не смогла пропустить такое событие и публично призналась мужчине в любви.

Так, в Instagram Stories она запостила фото Павла, на котором он расположился с книгой в руках на фоне винтовой лестницы и улыбается в камеру.

"Жизнь — винтовая лестница, этот день был на верхней ступени для тебя. Ты дошел. Я люблю тебя, с днем рождения, "ПО", — оставила трогательное послание имениннику Кароль.

Тина душевно обратилась к близкому мужчине-имениннику (instagram.com/tina_karol)

В прошлом году в честь дня рождения Орлова, Кароль устроила ему приятный сюрприз. Она организовала персонально для именинника уникальный вечер классической музыки — в зале были только певица и ее пиарщик и близкий человек.

"Любимый мой. Ты настоящий Хранитель мой. Я очень сильно люблю. Остальное… не публично", - подписала тогда совместное видео с Павлом Тина.

У Тины и Павла особые трепетные отношения