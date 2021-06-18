Горбунов внезапно засобирался на Евровидение: "у меня тоже голос есть!"

Юрий Горбунов – не только популярный ведущий и отличный комедийный актер и продюсер, а еще и, как оказалось, умеет неплохо петь. К слову, шоумен не скрывает, что владеет многими музыкальными инструментами – играет на баяне, фортепиано, гитаре. За плечами у Юрия – музыкальна школа. Кроме того, он не исключает, что может устроить творческий дуэт с женой Катей Осадчей: ведущая сыграет на фортепиано, а ее муж – на гитаре.

А на покорение новых музыкальных вершин его натолкнула встреча с фронтвумен Go_A Екатериной Павленко. Знаковым фото Юрий поделился в Instagram .

Ведущий сделал памятное селфи с лидером украинского коллектива, который принес Украине почетное пятое место на конкурсе Евровидение 2021.

"Постоял возле звезды! Может, и я когда поеду на Евровидение! А что? У меня тоже голос есть!" - был решительно настроен Юрий.

Юрий показал памятное селфи с фронтвумен Go_A (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Конечно же, яркой и самобытной Екатерине в оригинальном наряде и образе досталось немало комплиментов от юзеров.

Также подписчики шоумена поддержали его идею, и еще раз восхитился талантом Павленко, которая заставила весь мир полюбить украинский фольк.