"У меня штора упала": экс-НеАнгел Слава объяснила, почему подняла руку на Вику

Конфликт и разборки между бывшими участницами группы "НеАнгелы" продолжается. Все началось с того, что Виктория Смеюха разрезала и съела торт с изображением экс-коллеги, после чего в интервью и вовсе заявила, что все 15 лет в коллективе терпела буллинг и даже рукоприкладство .

В интервью "Слава+" на YouTube Слава подтвердила, что 7 лет назад между ней и Викой произошла потасовка в автобусе, в которой она вырвала экс-коллеге волосы, и пояснила причину.

Исполнительница объяснила, что ее раздражали постоянные опоздания Смеюхи. И когда та снова опоздала на целых 40 минут, а беременной на большом сроке Каминской и всей команде пришлось ее ждать - терпение лопнуло. К тому же, свою роль сыграли гормоны.

"Слава была на 8 месяце беременности, и начала это не Слава. Зачем драться с беременной женщиной? Нет, полезла драться я, после того, как Вика опоздала на 40 минут", - отметила она.

Далее певица рассказала подробно, как все было.

"Я с большим животом сижу в машине, ехать хрен знает куда. Я сказала: "Имей уважение к моему состоянию". Она ответила: "А что, беременность – болезнь?". Я понимаю, что человек, который не знает, что такое гормональные всплески… Я говорю: "Еще раз такое скажешь – дам в дыню", – а она в ответ: "Я тебе дам, потому что я сильнее". Ну а дальше я уже не помню, у меня штора упала", – вспомнила звезда.

Также она добавила, что очевидцами произошедшего стали ее бывший муж Эдгар и кума. При этом Каминская отметила, что сейчас, пожалуй, так бы не поступила.

Слава подчеркнула, что ей бы не хотелось запомниться слушателям скандалами, ведь она дорожит своей репутацией. Также певица отметила, что в тех конфликтах, которые за 15 лет случались между ней и Смеюхой, не всегда она одна была неправа. Была виноватой и Вика.

При этом она призналась, что не уходила из группы, так как держалась за неплохие гонорары.

"Мы две змеи, потому что каждая из нас амбициозна. Понятно, что не всегда было комфортно ... работали, потому что мы зарабатывали вместе, потому что у нас были хорошие моменты", – поделилась Каминская.

А сейчас, по мнению Славы, Вика валит все на нее, чтобы пропиариться - так Смеюха обращает на себя внимание перед релизом своей новой песни. От ближайших корпоративов, на которых заказчики по-прежнему хотят видеть "НеАнгелов" вместе, Каминская отказалась, отметив, что больше на сцену с "этой лицемеркой" не выйдет.

У солисток "Неангелов" были напряженные отношения все 15 лет существования группы (фото: instagram.com/neangely.official)