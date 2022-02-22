"У Томми был ужасный характер": первая агентка Тома Круза рассказала о работе с актером

Эйлин и ее покойный муж Саймон познакомились с Томми - так они его прозвали - в 1980 году. Круз некоторое время учился на священника в римско-католической семинарии в Огайо, но, как сообщается, его "выгнали" после того, как он украл спиртное из шкафа для персонала вместе с другими студентами. Позже Круз работал официантом, пытаясь себя обеспечить.

Контракт Круз и Берлин, подписали когда ему исполнилось 18 лет, Эйлин разрешила ему пожить у себя дома.

"Он не зарабатывал достаточно денег, чтобы снимать жилье, поэтому мы сказали ему, что он может переехать в нашу квартиру. Наш сын учился в колледже, поэтому мы выделили Томми его комнату, и когда ему понадобилась машина, он ездил на синем "кадиллаке" моего мужа", - вспоминает Берлин.

Будущий актер сначала очаровал Эйлин, потому что он "был милым, уважительным и вежливым до невозможности". Но, как вспоминает агентка, уже тогда Круз был одержим своим внешним видом. Однажды он готовился к съемке и долго позировал перед зеркалом в нижнем белье, напрягая мышцы и любуясь собой.

"Я была смущене, но он любил хвастаться своим телом. Он очень гордился этим. Он беспокоился, что его рост 170 см. Он сказал, что хотел бы туфли, которые бы его немного приподняли", - делится Эйлин.

Ужасный характер Тома бывшая менеджер связывет со злостью на родного отца. Актеру было всего 14 лет, когда его мать, Мэри Ли, рассталась с его отцом, Томасом Крузом Мэйпотером III. В интервью 2006 года Круз сказал, что Мэйпотер был "хулиганом и трусом", добавив: "Он был из тех людей, которые, если что-то пойдет не так, пинают тебя".

"У Томми был ужасный характер. Он сильно злился на своего родного отца. Он был капризным и мог завестись по щелчку пальцев", - вспомнила Берлин.

На 19-летие она подарила Крузу альбом, в которой вклеила все статьи об актере из подростковых журналов. В ответ он заявил, что не хочет быть кумиром подростков, и швырнул альбом в лицо своему менеджеру.

Деловые отношения между Берлин и Крузом закончились после переезда звезды в Лос-Анджелес. По мнению Берлин, именно переезд подогрел интерес актера к саентологии.

"Он сказал мне, что никого не знает в Лос-Анджелесе и нуждается в поддержке. Он не верил в психотерапию, но явно нуждался в помощи. И саентология оказалась рядом", - отметила она.