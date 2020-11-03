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Орест Галицкий призвал танцевать в новой песне: очень круто и позитивно!

Новина українською → Вторник 03 ноября 2020 15:17
Орест Галицкий призвал танцевать в новой песне: очень круто и позитивно! Орест Галицкий (фото: пресс-служба артиста)
Автор: Дмитрий Войналович

Орест Галицкий выпустил сольную песню, которая заставит вас начать танцевать прямо здесь и сейчас

Орест Галицкий, участник группы DZIDZIO и музыкант Ирины Билык, презентовал песню "Будем танцювати". Артист впервые запел после длительной работы над своими авторскими инструментальными треками.

Текстом новой песни Орест пытается передать ценность нашей жизни и всего, что нас окружает, что мы имеем. Также обращает внимание своих слушателей, что важно не вчера и не завтра, а то, как мы живем сегодня.

"Каждый раз, когда я показывал кому-то свои инструментальные треки, часто слышал один и тот же вопрос: "А это без голоса?", "Ты здесь только играешь, а почему не поешь?". Именно такие фразы стали для меня мотивацией сделать больше!" - комментирует музыкант.

"Когда в моих мыслях появилась фраза "Ми будем танцювати, поки маємо час", именно этот посыл я захотел развернуть, передать людям и обратить их внимание на то, насколько мы счастливы, что живем, радуемся и любим", - дополняет Орест.

OREST поразил новым треком "Будем танцювати"

Пользователи сети в восторге от песни:

  • Талантливый человек - талантлив во всем! Больше качественной украинской музыки!
  • Мотивирующее. Время думать про каждую секунду
  • Очень круто и позитивно!
  • Отличная песня с чувством ритма современности

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