Орест Галицкий призвал танцевать в новой песне: очень круто и позитивно!
Орест Галицкий выпустил сольную песню, которая заставит вас начать танцевать прямо здесь и сейчас
Орест Галицкий, участник группы DZIDZIO и музыкант Ирины Билык, презентовал песню "Будем танцювати". Артист впервые запел после длительной работы над своими авторскими инструментальными треками.
Текстом новой песни Орест пытается передать ценность нашей жизни и всего, что нас окружает, что мы имеем. Также обращает внимание своих слушателей, что важно не вчера и не завтра, а то, как мы живем сегодня.
"Каждый раз, когда я показывал кому-то свои инструментальные треки, часто слышал один и тот же вопрос: "А это без голоса?", "Ты здесь только играешь, а почему не поешь?". Именно такие фразы стали для меня мотивацией сделать больше!" - комментирует музыкант.
"Когда в моих мыслях появилась фраза "Ми будем танцювати, поки маємо час", именно этот посыл я захотел развернуть, передать людям и обратить их внимание на то, насколько мы счастливы, что живем, радуемся и любим", - дополняет Орест.
OREST поразил новым треком "Будем танцювати"
Пользователи сети в восторге от песни:
- Талантливый человек - талантлив во всем! Больше качественной украинской музыки!
- Мотивирующее. Время думать про каждую секунду
- Очень круто и позитивно!
- Отличная песня с чувством ритма современности
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