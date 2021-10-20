Участник "Холостячки 2" проговорился, какие на самом деле отношения у "Холостяка 11" Заливако и Богдан

На проект "Холостячка 2" со Златой Огневич разгораются страсти – в пятом выпуске двое участников поцеловали певицу, причем произошло это на двойном свидании! Одним из них оказался Андрей Задворный, который не смог справиться с чувствами к холостячке на фоне прекрасного заката у моря на Кипре и заключил ее в объятия. Позже мужчина высказался о том, что испытал после новости об еще одном поцелуе – с его конкурентом Дмитрием Шевченко. Стоит отметить, что после выпуска, поклонников реалити ждало пост шоу "Как выйти замуж", где соперники впервые увидели, что же на самом деле происходило на двойном свидании.

Одним из участников пост-шоу стал Олег Плахотнюк. Мужчина встретился в студии с "Холостяком 11" Михаилом Заливако и его избранницей Анной Богдан, которые стали гостями одного из выпусков, и признался в Instagram , как на самом деле обстоят дела у парочки.

Олег порассуждал, возможно ли найти свою любовь на ТВ-проекте и построить настоящие и искренние отношения под прицелом камер. В качестве примера, что это вполне реально, он привел пару Холостяка 11 Михаила Заливако и победительницы шоу Анны Богдан.

Олег лично познакомился с Холостяком Михаилом Заливако и его возлюбленной (фото: instagram.com/superolegodessa)

"Они каждый день доказывают, что все возможно, только нужно действительно этого очень захотеть и главное делать. Я не единожды видел, как они общаются между собой, как смотрят, касаются друг друга … Это так здорово и нереально мотивирует. Миша - мужик, и он намного приятнее, симпатичнее, мужественнее, чем в телевизоре", - поделился своими наблюдениями Олег.

Он признался, что по-доброму завидует парочке и добавил, что Злате гораздо сложнее, чем участникам, и вот почему.

"Она не знала, какие будут ребята, в отличии от парней, многие шли на проект( как и я), зная имя главной героини, и шли именно за ней. Несмотря на все , я немного ребёнок в душе, и я верю в чудеса", - признался фитнес-инструктор.