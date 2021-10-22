Участник "Холостячки 2" не сдержал эмоций после нежностей Огневич с конкурентом: злость и ревность

Шоу "Холостячка 2" со Златой Огневич стремительно набирает оборотов – на проекте царят настоящие страсти, бушует ревность и витает романтика. Так, у певицы уже состоялся первый поцелуй. Это произошло на двойномсвидании, а поцеловалась звезда с двумя участниками-конкурентами! Так, на Кипре бизнесмен Дмитрий Шевченко слился в поцелуе со Златой, но на пост шоу "Как выйти замуж" он с удивлением узнал, что в тот же вечер ее поцеловал и его конкурент – Андрей Задворный. Последнего также возмутил тот факт, что певица подарила поцелуй сразу двум участникам, о чем он эмоционально высказался в соцсети.

В интервью " Фактам ICTV " Дмитрий рассказал, как произошел поцелуй со Златой и чо он при этом испытал.

По его словам, романтическая обстановка сама располагала к активным действиям: море, закат, Злата рядом.

"Она та девушка, которая мне нравится, у меня к ней чувства. Лучше действовать, чем много разговаривать. Я почувствовал в тот момент, что хочу поцеловать Злату. Кроме того, был уверен во взаимности, что она хочет того же", - отметил Шевченко.

Дмитрий не боялся, что певица ему откажет или не ответит на поцелуй – он прочел в ее глазах взаимность.

А вот новость о том, что его конкурент Андрей также успел поцеловать артистку, Дмитрию очень не понравилась – мужчине стало неприятно.

Дмитрий Шевченко разозлился, узнав о поцелуе Златы с конкурентом (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

"Я догадывался, что поцелуй может случиться. Но когда увидел в выпуске, то внутри была какая-то ревность. Это было неприятно. Даже когда мы обсуждали эту тему на пост-шоу, и Андрей был рядом, у меня на него была некая злость. Хотя я к нему отношусь с уважением", - поделился своими эмоциями бизнесмен.