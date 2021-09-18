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Участник "Холостячки 2" и "Танцев со звездами" честно ответил на обвинения в пиаре на шоу

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Суббота 18 сентября 2021 10:38
Участник "Холостячки 2" и "Танцев со звездами" честно ответил на обвинения в пиаре на шоу Максим Ежов ( фото: instagram.com/ezhov_maksim_)
Автор: Ольвия Агаркова

Самый загадочый участник реалити "Холостячка 2", первый выпуск которого состоялся в пятницу, 17 сентября на СТБ, танцор "Танцев со звездами" и шоу-балета Оли Поляковой Максим Ежов, появился на первой вечеринке в маске и станцевал перед Златой Огневич, закружив и ее тоже. Но остаться на проекте ему не удалось – певица заподозрила 25-летнего танцора в пиаре и попрощалась с ним.

Сам же Макс решил ответить в "сторис" Instagram на вопросы подписчиков, а заодно и на обвинения в пиаре.

Ежов рассказал, почему решил пойти на проект "Холостячка". "Почему не попробовать? Было весело", - поделился впечатлениями чемпион Украины по бальным танцам.

Участник &quot;Холостячки 2&quot; и &quot;Танцев со звездами&quot; честно ответил на обвинения в пиаре на шоу

Макс появился на проекте в маске и до последнего держал интригу (фото: instagram.com/holostyakstb)

Также подписчики Макса поинтересовались, почему тот себя вел дерзко на первой вечеринке. Он даже успел поконфликтовать с еще одним участником – музыкантом Сергее Асафатовым.

"Я вообще не дерзкий. В меру. Такой образ я придумал в голове, зашел с ним. И, видите, он не зашел вам. Но, слушайте, круто", - пояснил танцор.

Участник &quot;Холостячки 2&quot; и &quot;Танцев со звездами&quot; честно ответил на обвинения в пиаре на шоу

Макс и Злата станцевали вместе на первой вечеринке (фото: instagram.com/holostyakstb)

Конечно же, один из вопросов касался обвинений Макса в пиаре, на это он решил ответить честно и ничего не скрывать.

"Почему просто пиар? Злата довольно симпатичная девушка. Но здесь есть слова правды, поэтому не буду отрицать полностью", - заявил Макс.

Участник &quot;Холостячки 2&quot; и &quot;Танцев со звездами&quot; честно ответил на обвинения в пиаре на шоу

Макс честно ответил на вопросы поклонников (фото: instagram.com/ezhov_maksim_)

Напомним, что ранее Злата Огневич поделилась своим впечатлениями от первой вечеринки и съемок реалити, а также знакомства с претендентами на руку и сердце. "Сердечко мое, ох, как бьется от волнения и предвкушения этих безудержных эмоций!" – написала артистка.

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