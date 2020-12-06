Участник "Холостячки" назвал главную причину вылета из шоу

Бывший участник телевизионного проекта "Холостячка" Евгений Ковтуненко рассказал о своем вылете в седьмом эфире шоу. Мужчина заявил, что у Ксении Мишиной не было к нему чувств.

По его словам, он никак не мог повлиять на выбор популярной украинской актрисы театра и кино. Об этом Ковтуненко рассказал на своей странице в Instagram.

"Для меня переломным моментом стало осознание. Осознание того, что ты никак не можешь повлиять на чувства другого человека. Ни целеустремленность, ни деньги, ни отожмись ты хоть тысячу раз на одном мизинце, ни выпрыгни ты хоть из трусов - это все бесполезно, если нет внутренней химии", - написал экс-участник "Холостячки".

Евгений Ковтуненко (фото: instagram.com/kov2nenko)

Он также отметил, что ничего не решает даже то, что вы можете быть "на одной волне". Евгений рассказал, что на этом проекте он показал пример мужчины, который послужит многим уроком.

По его словам, он был честен и искренен. Сейчас он находится на новом этапе своей жизни и открыт к новым отношениям и проектам. Ковтуненко отметил, что хочет найти девушку, с которой создаст крепкую семью, о которой он так долго мечтает.

"Хочу быть счастливым и проживать свою жизнь в удовольствии на максимум! Хочу помогать людям и нести добро", - добавил он.

Он также поблагодарил участником проекта, и рассказал, что у него появились новые друзья. Мужчина также высказал слова благодарности Ксении Мишиной.

Пользователи сети прокомментировали его слова

Женя, вам бы отдельный сезон "Холостяка";

Что тут думать Мишиной нужны невротические отношения. Если человек в 30 ищет какой-то химии - это говорит о незрелости. А вы - пример достойного мужчины. Кого-то будет ждать счастья в любом случае;

Теперь о вас узнали столько женщин, поэтому обязательно найдете, вы замечательный мужчина;

И хорошо, что покинул...ты достоин лучшей девушки;

Ну и отлично, что покинул проект, одним достойным холостяком в мире стало больше.

Ранее на "Холостячке" вспыхнул громкий скандал.

Напомним, совравший "холостячке" Мишиной участник объяснился в сети после скандала.