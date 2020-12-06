ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Участник "Холостячки" назвал главную причину вылета из шоу

Новина українською → Воскресенье 06 декабря 2020 16:53
Участник "Холостячки" назвал главную причину вылета из шоу Евгений Ковтуненко (фото: instagram.com/kov2nenko)
Автор: Роман Мирончук

Бывший участник телевизионного проекта "Холостячка" Евгений Ковтуненко рассказал о своем вылете в седьмом эфире шоу. Мужчина заявил, что у Ксении Мишиной не было к нему чувств.

По его словам, он никак не мог повлиять на выбор популярной украинской актрисы театра и кино. Об этом Ковтуненко рассказал на своей странице в Instagram.

"Для меня переломным моментом стало осознание. Осознание того, что ты никак не можешь повлиять на чувства другого человека. Ни целеустремленность, ни деньги, ни отожмись ты хоть тысячу раз на одном мизинце, ни выпрыгни ты хоть из трусов - это все бесполезно, если нет внутренней химии", - написал экс-участник "Холостячки".

Участник &quot;Холостячки&quot; назвал главную причину вылета из шоу

Евгений Ковтуненко (фото: instagram.com/kov2nenko)

Он также отметил, что ничего не решает даже то, что вы можете быть "на одной волне". Евгений рассказал, что на этом проекте он показал пример мужчины, который послужит многим уроком.

По его словам, он был честен и искренен. Сейчас он находится на новом этапе своей жизни и открыт к новым отношениям и проектам. Ковтуненко отметил, что хочет найти девушку, с которой создаст крепкую семью, о которой он так долго мечтает.

"Хочу быть счастливым и проживать свою жизнь в удовольствии на максимум! Хочу помогать людям и нести добро", - добавил он.

Он также поблагодарил участником проекта, и рассказал, что у него появились новые друзья. Мужчина также высказал слова благодарности Ксении Мишиной.

Пользователи сети прокомментировали его слова

  • Женя, вам бы отдельный сезон "Холостяка";
  • Что тут думать Мишиной нужны невротические отношения. Если человек в 30 ищет какой-то химии - это говорит о незрелости. А вы - пример достойного мужчины. Кого-то будет ждать счастья в любом случае;
  • Теперь о вас узнали столько женщин, поэтому обязательно найдете, вы замечательный мужчина;
  • И хорошо, что покинул...ты достоин лучшей девушки;
  • Ну и отлично, что покинул проект, одним достойным холостяком в мире стало больше.

Ранее на "Холостячке" вспыхнул громкий скандал.

Напомним, совравший "холостячке" Мишиной участник объяснился в сети после скандала.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса шоубиз Холостячка
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
На Донбассе боевики применили противотанковые ракетные комплексы
Артур Родивиловредактор ленты новостей На Донбассе боевики применили противотанковые ракетные комплексы