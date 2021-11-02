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Участники Maneskin полностью обнажились для глянца: очень горячие фото

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Вторник 02 ноября 2021 10:42
Участники Maneskin полностью обнажились для глянца: очень горячие фото Maneskin (фото: instagram.com/maneskinofficial)
Автор: Юлия Бойко

Участники итальянской глэм-рок-группы Maneskin снялись в провокационной фотосессии для журнала Dazed. А также дали откровенное интервью о своей музыке, успехе и внешнем виде.

Фотосессия в обнаженном виде уже появилась на официальной странице группы и журнала в сети Instagram.

"Почему так горячо?", - подписан снимок, на котором участники позируют полностью голыми. На первом плане сидит Виктория Де Анджелис, гитаристка, которая и до этого регулярно выставляла провокационные снимки. Рядом расположились остальные участники популярной команды, которая после победы в конкурсе "Евровидение 2021" сумела завоевать всемирную популярность и на данный момент покоряет Америку.

Участники Maneskin полностью обнажились для глянца: очень горячие фотоУчастники Maneskin полностью обнажились для глянца: очень горячие фотоУчастники Maneskin полностью обнажились для глянца: очень горячие фото"Maneskinofficial выиграли "Евровидение", затем они захватили мир. В преддверии своего европейского турне @ykaaar, @vicdeangelis, @thomasraggi__ и @ethaneskin⁠ рассказывают о своем рок-бренде Måneskin, игнорируя ненавистников, и TikToking по всему миру" (фото: instagram.com/dazed)

"Мы выросли в Италии, где общество может быть очень старомодным и консервативным, мы много раз испытывали дискриминацию, особенно в музыкальной индустрии, из-за того, как мы выглядим, и всего остального. Но это просто часть нас, и мы чувствуем, что можем говорить об этом", - рассуждает девушка.

Участники Maneskin полностью обнажились для глянца: очень горячие фотоУчастники Maneskin (фото: instagram.com/maneskinofficial)

Музыканты рассказали о том, почему важно оставаться собой и в который раз поддержали ЛГБТ-сообщества. По мнению звезд, над хейтерами нужно просто смеяться.

Солист группы Дамиано Давид также высказал свое мнение: "Мы думаем, что каждый должен быть абсолютно свободен, чтобы быть тем, кем хочет... Любовь никогда не ошибается… Мы надеемся, что сможем вдохновить людей одеваться и вести себя так, как они хотят в повседневной жизни".

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