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Участница Евровидения 2021 с украинскими корнями рассказала про свои успокаивающие ритуалы

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Роттердам, Четверг 20 мая 2021 12:40
Участница Евровидения 2021 с украинскими корнями рассказала про свои успокаивающие ритуалы Фото: Наталья Гордиенко выступит на Евровидении 2021 (Master Management 360)
Автор: Дмитрий Войналович

Во втором полуфинале Евровидения 2021 выступит певица с украинскими корнями Наталья Гордиенко. Она в этом году представляет Молдову со сладким хитом "Sugar".

Перед выходом на сцену артистка призналась в комментарии Lite, что сохраняет спокойствие и хорошее настроение. А помогают ей в этом несколько успокаивающих ритуалов.

"В последнее время, ни одна тихая минутка наедине с собой не обходится без свечей. Когда дела закончены, в чашке дымится чай - я начинаю свои ритуалы. Первым делом, зажигаю любимые аромасвечи с деревянным фитильком. Они трещат словно небольшой уютный очаг, около которого ты чувствуешь себя расслабленно и умиротворенно. Но лучшее, что может быть в вечернем релаксе - это горячая ванная с морской солью, немного ароматических масел и легкая музыка", - рассказала Наталья.


Отметим, что в номере Гордиенко будут элементы хореографии из клипа "Sugar", который был снят в Киеве. На сцене певица появится с харизматичными танцорами из балета Freedom, все действие происходит на движущейся платформе, напоминающей кубик сахара. На этом построен весь номер.

"Я хочу принести людям улыбку и позитив! В это непростое время, нам не хватает "гормона счастья". И если люди в зале и у экранов, посмотрев мой номер на Евровидении, улыбнутся и хоть ненадолго забудут о своих проблемах, значит все это не зря!" - сказала Наталья.

Напомним, что Go_A "взорвали" сцену в первом полуфинале Евровидения 2021.

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