Участница "Голосу країни" показала "мистическое" видео: "спалила все всередині"
Украинская певица, участница "Голосу країни" Mokosha (Екатерина Сивун) презентовала дебютный клип "Андрію", вдохновленный культурным наследием далекого прошлого.
Кто эта новая украинская артистка и о чем ее первое видео - читайте в нашем материале.
Фолк в вариации Кати - волшебный и загадочный, с акцентом на инди-музыку и смелые эксперименты.
Неслучайно молодая артистка признается в любви к таким певицам, как Bjork, Banks ли Kimbra, отмечая их смелость и свободу мышления; "темную и тягучую, иногда резкую эстетику" (именно о Banks).
Фото: Mokosha (instagram.com/goloskrainy_official)
Примерно так звучит и ее дебютный сингл: поп-фолк баллада, исполненная в аскетичном электронном звучании с раскатистыми барабанами и народными запевами.
Клип был создан режиссером Софией Чайковской, которая работала с Tik Tu, Our Atlantic и другими украинскими инди-звездами.
"Это история о столкновении стихий. Андрей здесь - стихия огня. На протяжении всего клипа он проникает в каждое пространство, где находится Mokosha. Ее же стихия - это вода, которая укрывает и защищает ее. Огонь и вода соединяются в противостоянии за свободу Мокоши", - объясняет режиссер.
Сама Mokosha отмечает, что для нее эта песня не столько о несчастной любви, сколько об открытии мощной силы в человеческом естестве под давлением жизненных обстоятельств. Вольная трактовка изречения: "что нас не убивает, делает нас сильнее".
Текст песни "Андрію":
Колись я йшла одна
Та сонце стріла я
На обрії зоря
Світила, мов жива
Вона мене манила у вогонь
А потім узяла в полон
Дарувала світло, тепло
Та спалила все всередині
Це все був ти - Андрію
Хто все закінчив
Чому я одна
Багато питань
Відповідь одна
Втрапивши в туман -
Втрачаєш контроль
У твоїх очах дурман
Та на душі пароль
Андрію
Ой, ти знаєш,
Що гріх маєш -
Пекло вогнянеє
Що давав їй цілувати
Личко рум'янеє
Ой, ти знаєш,
Що гріх буде,
Що будуть судити
Як би тобі присудили
Андрію
Фото: Mokosha (instagram.com/mokoshamusic)
Напомним, ранее украинская поп-звезда очаровала горячими фото и видео с Доминиканы.