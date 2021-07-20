Участница "Голосу країни" показала "мистическое" видео: "спалила все всередині"

Кто эта новая украинская артистка и о чем ее первое видео - читайте в нашем материале.

Фолк в вариации Кати - волшебный и загадочный, с акцентом на инди-музыку и смелые эксперименты.

Неслучайно молодая артистка признается в любви к таким певицам, как Bjork, Banks ли Kimbra, отмечая их смелость и свободу мышления; "темную и тягучую, иногда резкую эстетику" (именно о Banks).

Фото: Mokosha (instagram.com/goloskrainy_official)

Примерно так звучит и ее дебютный сингл: поп-фолк баллада, исполненная в аскетичном электронном звучании с раскатистыми барабанами и народными запевами.

Клип был создан режиссером Софией Чайковской, которая работала с Tik Tu, Our Atlantic и другими украинскими инди-звездами.

"Это история о столкновении стихий. Андрей здесь - стихия огня. На протяжении всего клипа он проникает в каждое пространство, где находится Mokosha. Ее же стихия - это вода, которая укрывает и защищает ее. Огонь и вода соединяются в противостоянии за свободу Мокоши", - объясняет режиссер.

Сама Mokosha отмечает, что для нее эта песня не столько о несчастной любви, сколько об открытии мощной силы в человеческом естестве под давлением жизненных обстоятельств. Вольная трактовка изречения: "что нас не убивает, делает нас сильнее".



Текст песни "Андрію":

Колись я йшла одна

Та сонце стріла я

На обрії зоря

Світила, мов жива

Вона мене манила у вогонь

А потім узяла в полон

Дарувала світло, тепло

Та спалила все всередині

Це все був ти - Андрію

Хто все закінчив

Чому я одна

Багато питань

Відповідь одна

Втрапивши в туман -

Втрачаєш контроль

У твоїх очах дурман

Та на душі пароль

Андрію

Ой, ти знаєш,

Що гріх маєш -

Пекло вогнянеє

Що давав їй цілувати

Личко рум'янеє

Ой, ти знаєш,

Що гріх буде,

Що будуть судити

Як би тобі присудили

Андрію

Фото: Mokosha (instagram.com/mokoshamusic)